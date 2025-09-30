Analista de ESPN ‘revienta’ a Efraín Juárez: “Se está corriendo solito de los Pumas”

La derrota abultada ha calado hondo en el seno universitario, tras el Clásico Capitalino ante las Águilas del América, y uno de los principales señalados por los expertos ha sido Efraín Juárez quien no pudo terminar el juego debido a una tempranera expulsión.

Los últimos resultados han puesto en el foco al estratega mexicano, uno de los analistas con mayor peso Javier Alarcón ha sentenciado al entrenador y en gran parte por su actuar en determinados momentos de los partidos que le han provocado expulsiones.

“Se está corriendo a sí mismo poco a poco. El debe entender en dónde está, el peor enemigo de Efraín Juárez es Efraín”, aseguró el periodista deportivo durante una emisión de ‘Futbol Picante’ que transmite ESPN.

Actitudes que provocan inestabilidad

Efraín Juárez dejó su paso marcado en el banquillo del Atlético Nacional con títulos, Liga y Copa, pero también ha estado resaltado por episodios de sanciones y expulsiones que generó controversia en Colombia.

Aunque, cabe mencionar que lo más sonado en ese momento no fue tanto por un desacuerdo con el árbitro sino por la forma de celebración frente a la afición del rival, cuando se dio el choque entre Atlético Nacional y Santa Fe.

¿Cómo ha sido el AP2025 para Pumas?

Los Pumas no han podido encontrar constancia en el Apertura 2025, desde el inicio tuvieron que adolecer por la falta de un arquero con experiencia, misma que derivó derrotas importantes y que empezaron a costar en la tabla de clasificación.

Después de una espera se pudieron hacer de los servicios de Keylor Navas; sin embargo, los resultados no han sido los esperados que lo han puesto al límite del Play-in, actualmente son décimos con 13 unidades, producto de tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

El cuadro universitarios registra tres partidos consecutivos sin poder ganar, su última victoria fue en la Jornada 8 cuando se impusieron por goleada al Mazatlán; desde entonces suman dos descalabros y un empate, con los dos partidos más recientes recibiendo siete anotaciones.

