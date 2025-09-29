Efraín Juárez tiene la segunda peor efectividad en Pumas desde 2019

La llegada de Efraín Juárez a Pumas le dio nuevamente ilusión a la afición universitaria. Sin embargo, los resultados en esta Apertura 2025 lo tienen ahora mismo en décimo lugar de la Tabla General, cerca de quedar fuera del Play In. Aunado a eso, su efectividad en Liga MX es de las peores dentro de los directores técnicos del club que han estado en los últimos seis años.

Luego del Clásico Capitalino ante América del pasado fin de semana, Juárez llegó a 20 partidos de Liga MX en el banquillo felino. Tras haber sido goleados 4-1, el conjunto auriazul tiene una efectividad del 40% bajo el mando de Efraín en la liga mexicana. Esta cifra es la segunda más baja de los últimos seis estrategas de Pumas desde 2019; todo esto sin contar los múltiples interinatos en el banco.

Los números de Juárez empeoraron tras el juego ante América | IMAGO 7

Desde su llegada en marzo, Juárez ha dirigido 20 partidos de Liga MX entre temporada regular y Liguilla, con un saldo de seis victorias, el mismo número de empates y ocho derrotas. Con estos números, Juárez sólo supera a Rafael Puente del Río en cuanto a efectividad, pues en 12 juegos en el banquillo felino apenas alcanzó el 30.55% de los puntos en disputa.

En este periodo de 2019 a 2025, han pasado seis entrenadores: Michel (de 2019 a 2020), Andrés Lillini (de 2020 a 2022), el ya mencionado Rafa Puente Jr (2023), Antonio Mohamed (2023), Gustavo Lema (2024-2025) y el mismo Efraín Juárez (marzo-actual). De estos, los dos peores son Rafa Puente y Efraín.

¿Cuál es la efectividad de los técnicos de Pumas en los últimos seis años?

Desde 2019 a 2025, Antonio Mohamed es el estratega con mejor efectividad en Pumas. De los 25 partidos que dirigió ganó 11, empató seis y perdió ocho, con lo que logró un porcentaje de puntos del 52%. Seguido de él está su sucesor y ex auxiliar, Gustavo Lema, quien estuvo al mando del equipo desde el Clausura 2024 hasta mitad del Clausura 2025.

Rafa Puente es el técnico con la peor efectividad de los últimos que han pasado por el banquillo | IMAGO 7

En ese lapso, Lema logró el 51.7% de los puntos disputados, pues en 49 encuentros ganó 21, empató 13 y perdió 15. Después de los dos argentinos se encuentra Michel González con el 45.23%; posteriormente está Andrés Lillini con el 42.95% de efectividad, luego le sigue Efraín Juárez con el 40% y hasta abajo se encuentra Rafael Puente del Río.

Pumas tiene su peor inicio de torneo en los últimos cinco

Además de la baja efectividad, Efraín Juárez ha tenido el peor arranque de torneo de Pumas de los últimos cinco. Luego de 11 jornadas, el Club Universidad Nacional tiene apenas 13 puntos, lo que lo coloca en la décima posición. Asimismo, los Felinos registran 14 goles y han recibido 17, con una diferencia de -3.

Durante este lapso de cinco torneos, el mejor paso tras 11 fechas fue con Gustavo Lema en el Apertura 2024 con 20 puntos; después está el Clausura 2024 con el mismo estratega argentino con 16 unidades. En el tercer puesto está el Apertura 2023 bajo el mando de Antonio Mohamed con 15 puntos, luego el torneo anterior con 14 y el peor es este Apertura 2025 con 13.

Mohamed tiene la mejor efectividad de los últimos técnicos | IMAGO 7

La reestructuración de Pumas para el Apertura 2025

A petición de Efraín Juárez, hubo una reestructuración importante en el plantel durante esta temporada baja. Del torneo anterior a este, fueron 10 futbolistas los que salieron del Club Universidad Nacional, mientras que seis llegaron al equipo, varios debido a que Efraín los solicitó.

Uno de los jugadores por el que más ‘lucharon’ fue por Álvaro Angulo, pues su salida de Independiente no fue fácil; sin embargo, forzaron la salida de Ignacio Pussetto para que el lateral izquierdo llegue a Pumas. Mismo caso fue el de Pedro Vite, otro jugador por el que las negociaciones tardaron semanas para que se concretaran con éxito.

Lema tuvo mejores números que su sucesor, Efraín Juárez | IMAGO 7

Otro de los refuerzos que llegó en medio de una negociación férrea es Keylor Navas, pues en Newell’s no cedían. Por otro lado, Aaron Ramsey, más allá de compartir representante, también fue difícil convencerlo para que llegue a Pumas. Asimismo, también llegaron José Juan Macías y Alan Medina.

En cuanto a bajas, fueron 10 jugadores los que salieron, varios de ellos porque no entraban en planes de Efraín. Lisandro Magallán se fue porque no renovó; Ricardo Galindo, Ali Ávila, Michell Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Robert Ergas, Leo Suárez, Piero Quispe y el mencionado Pussetto también salieron del club al ya no ser tomados en cuenta. Mientras tanto, Alex Padilla regresó al Athletic Club luego de que el equipo vasco finalizó el préstamo.