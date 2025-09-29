Cruz Azul analiza meter protesta por expulsión de Jorge Rodarte ante Xolos de Tijuana

La Máquina del Cruz Azul vivió un momento desafortunado en el inicio de los primeros minutos del encuentro ante Xolos de Tijuana, dentro Jornada 11 del Apertura 2025 con la tempranera expulsión de Jorge Rodarte tras un pisotón sobre el rival cuando punteó el esférico.

Tras el incidente que perjudicó al conjunto celeste la directiva planea meter una apelación a la comisión de Arbitraje; de acuerdo con Carlos Ponce de León los cementeros analizan hacer una protesta por la marcación incorrecta por parte del silbante Jorge Camacho.

Analizan meter protesta l CAPTURA

Lo que prometía ser una noche de despedida emotiva para el veterano Jesús Corona, culminó con la mancha en la polémica arbitral. Apenas al minuto 5 de juego, Cruz Azul se quedó con la desventaja con la expulsión de Jorge Rodarte en una desafortunada acción.

La decisión tempranera del colegiado moldeó el resto del encuentro, dominado por Tijuana, que terminó ganando 2‑0 para cortar el invicto de los celestes; sin embargo, las críticas no se hicieron esperar para Jorge Camacho.

Cruz Azul cayó ante Tijuana l IMAGO7

Cruz Azul perdió el invicto

La Máquina del Cruz Azul terminó perdiendo el invicto luego de la anotación antes del descanso por parte de Domingo Felipe Blanco, quien abriría el marcador, en el 45+4. Para la segunda parte llegaría Mourad El Ghezouani para sentenciar el marcador.

Con el revés los cementeros no solo perdieron el invicto también cayeron del liderato hasta el cuarto sitio, después de las combinaciones de resultados que dejaron al Toluca en la punta, seguido por Rayados y América.

Jorge Rodarte l IMAGO7

¿Qué dijo Larcamón?

Tras el partido Nicolás Larcamón habló sobre el juvenil: “Se expulsó a un jugador que estaba en su segundo partido en Primera División. Reglamentariamente tenemos una norma, una regla con espíritu de desarrollo de jugadores jóvenes.”

“De tratar de desarrollarlos, posicionarlos, y hacemos otras cosas. Para mí es bastante contradictorio y creo que, repito, si vamos a desarrollar jóvenes, comprometámonos todos. De este lado hay un compromiso muy grande para desarrollar jugadores jóvenes”, resaltó el estratega celeste.