¿Perjudicaron a La Máquina? Exárbitro revela error en la expulsión a Cruz Azul

El joven defensa Jorge Rodarte vivió un momento complicado en su segundo partido en la Primera División, luego de ser expulsado apenas al minuto 5 en el duelo entre Cruz Azul y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El zaguero de 21 años debutó oficialmente con Cruz Azul en el encuentro frente a Querétaro en la Jornada 10, lo que representó su primera aparición en el máximo circuito. Tras esa actuación, el técnico Nicolás Larcamón le otorgó nuevamente la confianza al incluirlo en el once inicial contra Tijuana, dándole continuidad dentro de la defensa celeste.

Con el dorsal 161 en la espalda, Rodarte buscaba consolidarse como una opción para el equipo en la recta final del torneo, sin embargo, el partido en el Estadio Caliente cambió tras sólo cinco minutos disputados.

Debutó ante Querétaro | IMAGO7

La jugada de la expulsión contra Xolos

El incidente se produjo en una acción en la que Rodarte dio un pase hacia la banda derecha. El atacante ecuatoriano Adonis Preciado presionó la salida, pero en la disputa, el pie derecho del jugador celeste impactó de forma accidental en el tobillo izquierdo del futbolista de Xolos.

El árbitro central Jorge Camacho no dudó en mostrar la tarjeta roja directa, lo que dejó a la Máquina con un hombre menos desde los primeros minutos del encuentro. Los futbolistas de Cruz Azul reclamaron de inmediato, pero la decisión del silbante se mantuvo firme.

Vio la roja | IMAGO7

Reacciones y críticas a la decisión arbitral

La expulsión generó debate inmediato en redes sociales, donde aficionados y analistas discutieron la acción. Uno de los comentarios más destacados fue el del exárbitro Fernando Guerrero, conocido como el Cantante, quien utilizó su cuenta de Twitter para señalar que la decisión fue incorrecta.

"Pónganse serios. Eso NO ES ROJA contra Cruz Azul. Nunca existió movimiento adicional del que jugó el balón. El jugador de Xolos provoca el contacto por llegar tarde al espacio del jugador de Cruz Azul", publicó Guerrero en redes sociales.

El uso del VAR también entró en la conversación, ya que se le sugirió a Camacho revisar la jugada. Sin embargo, a pesar de ver la repetición en el monitor, el silbante mantuvo la tarjeta roja y el partido continuó con Cruz Azul en desventaja numérica.

Criticaron su decisión | IMAGO7

Lo que sigue tras la polémica

Con la expulsión, queda pendiente conocer si la Comisión de Arbitraje emitirá en los próximos días un análisis de la jugada, como suele realizar en casos de decisiones polémicas. Este tipo de comunicados oficiales suelen explicar si la marcación del silbante fue correcta o si existió un error.

Mientras tanto, el futuro inmediato de Jorge Rodarte dependerá de la sanción que se le imponga tras la expulsión. Al tratarse de una roja directa, podría recibir uno o más partidos de suspensión, situación que definiría la Comisión Disciplinaria.

Solo jugó cinco minutos | IMAGO7