¡Adiós leyenda! José de Jesús Corona cierra su etapa como futbolista profesional

¡Se acabó! Este domingo, en la cancha del Estadio Caliente, José de Jesús Corona puso el cierre a una brillante carrera, dejando los guantes a los 44 años, después de dos décadas como futbolista profesional.

A la cancha, los Xolos saltaron con Corona como titular y como capitán de la escuadra fronteriza, después de algunos minutos Sebastián Abreu hizo ingresar a José Antonio Rodríguez, quien calentó desde los primeros momentos del partido contra Cruz Azul.

Corona salió del campo entre aplausos, sus compañeros le hicieron pasillo para despedir al arquero mexicano que, entre otras cosas, fue campeón olímpico con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

José de Jesús Corona se marcha del futbol con 753 partidos oficiales disputados, con Selección Mexicana participó en 54 ocasiones, fue convocado a tres Copas del Mundo y dejó un récord de 222 porterías en cero.

Los Clubes por los que pasó Corona

Jesús Corona debutó como profesional con los Rojinegros del Atlas en 2003, después de un año se fue a los Tecos de la UAG, donde jugó cinco años hasta irse a Cruz Azul, donde dejó el arco celeste en 2023, cuando se fue transferido a los Xolos de Tijuana.

Corona también jugó Copa Libertadores con Chivas, donde llegó hasta las semifinales del torneo, en esa edición el Rebaño fue eliminado en Semifinales por el Atlético Paranaense.

Corona, campeón con Cruz Azul

José de Jesús Corona tardó 12 años en poder ser campeón con Cruz Azul, el arquero mexicano levantó el trofeo de campeón de la Liga MX con el conjunto celeste en el 2021, cuando derrotaron en la Final a Santos Laguna.

Dentro del palmarés de Corona como portero celeste, destacan las dos Copas MX, una Supercopa, una Liga MX, un campeón de campeones y una Concacaf Champions Cup.

