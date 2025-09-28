Yosgart Gutiérrez se despide de J.J. Corona: "Hoy se va uno de los mejores"

Este domingo, después de 22 años de carrera, José de Jesús Corona dice adiós a las canchas cuando Cruz Azul visite la frontera para enfrentar a los Xolos de Tijuana, actual club del arquero mexicano.

En la previa al encuentro entre los celestes y el equipo dirigido por Sebastián Abreu, Yosgart Gutiérrez, excompañero de Corona, le mandó un emotivo mensaje mediante sus redes sociales.

Corona se despide de las canchas este domingo | @El_Re_Portero

"Hoy se va uno de los mejores porteros que ha dado México, feliz por haber coincidido en tantas concentraciones, momentos buenos y no tan buenos, también por las diferencias que tuvimos, normales en este mundo, pero nos enseñaron a crecer y trabajar juntos por un mismo objetivo", escribió Gutiérrez.

Corona llegó a Cruz Azul en 2009, cuando Yosgart era titular tras la salida de Óscar Pérez, Gutiérrez salió de Cruz Azul cuatro años después, en 2013, cuando se fue para defender el arco de Atlante, Yosgart se retiró en 2020, defendiendo el arco de Necaxa.

Corona rompió la sequía

José de Jesús Corona tardó 12 años en poder ser campeón con Cruz Azul, el arquero mexicano levantó el trofeo de campeón de la Liga MX con el conjunto celeste en el 2021, cuando derrotaron en la Final a Santos Laguna.

Dentro del palmarés de Corona como portero celeste, destacan las dos Copas MX, una Supercopa, una Liga MX, un campeón de campeones y una Concacaf Champions Cup.

El logro más grande del futbol mexicano

José de Jesús Corona fue el arquero titular en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, donde la Selección dirigida por Luis Fernando Tena ganó la medalla de oro tras vencer a Brasil en Wembley en la Final.

