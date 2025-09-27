Emmanuel Sánchez: la joven promesa que espera su debut con Cruz Azul

Emmanuel Sánchez, el joven guerrerense que salió de Ciudad Altamirano a los 16 años con un sueño: llegar al máximo circuito. Sus padres, entre rifas y sacrificios, hicieron todo para que no le faltaran unos tachones. Hoy, el canterano está a punto de cumplir lo que parecía imposible: debutar con Cruz Azul.

“Muchas veces no teníamos para mandarle dinero a mi hijo y hacíamos rifas, para mandarle para unos zapatos, se llevó unos zapatitos viejitos, yo sé que mi hijo va a triunfar y va a debutar”, dijo su papá Juan Luis Sánchez.

El destino lo llevó a la Ciudad de México, donde se enfrentó a la dificultad de estar lejos de casa tan joven. Su mamá, Saydet Miranda, nunca olvida la visoría decisiva: “Era el último día, mi hijo se perdió en el metro y llegó tarde. Tocó la puerta y lo dejaron entrar porque ya lo conocían. Ese día le avisaron que se había quedado. De más de 120 jóvenes, solo seis lograron un lugar”.

Esfuerzo sobre ruedas

Los entrenamientos no fueron fáciles. Emmanuel viajaba largas distancias para llegar a La Noria. “Para irse a la escuela se iba en bicicleta, sufrió mucho, mojándose, sin suéter. No sabía andar mucho allá, se iba de Cuautitlán hasta La Noria en el metro y fue aprendiendo”, recuerda su papá.

Esta será su tercera convocatoria con Nicolás Larcamón. Primero ante FC Juárez, después contra Querétaro y ahora frente a Xolos, donde espera que al fin lleguen sus primeros minutos oficiales con La Máquina.

“Desde niño le gustó jugar al futbol. Aquí en Altamirano jugaba con un equipo que se llamaba La Costita. Desde pequeño decía que quería debutar con Cruz Azul”, cuenta su mamá. La oportunidad llegó gracias a que una de sus hermanas vivía en la capital y pudo meterlo a visorias a los 16 años.

“Estamos orgullosos, tengo ganas hasta de llorar, estoy feliz por lo que está logrando mi hijo, tengo fe en que vaya a debutar, valió la pena. Debemos dejarlo volar, mi corazón se siente muy grande”, confiesa don Juan Luis, mientras su esposa añade con emoción: “Que haga lo que él sabe, la camiseta es su corazón”.

El futuro celeste

Hoy, Emmanuel Sánchez carga con el respaldo y la fe de sus padres, quienes lo apoyaron con sacrificio y amor incondicional. Si el debut llega en los próximos días, será el resultado de una familia que apostó todo por un sueño, con rifas, viajes interminables y una pasión que nunca se rindió.

Emmanuel Sánchez pertenece a la agencia Football One, liderada por Franco Giusti y 'Shaggy' Martínez, quienes se han convertido en guías para el canterano de La Máquina.

