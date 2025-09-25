¿Cuáles son las rachas invictas más largas de Cruz Azul?

Con un gol de Gabriel 'Toro' Fernández, Cruz Azul rescató el invicto ante los Gallos Blancos de Querétaro y llegó a diez juegos sin derrota en el Apertura 2025. Aunque todavía con errores en la parte baja, el equipo de Nicolás Larcamón se mantiene firme en la lucha por el título de Liga MX.

Sin embargo, para entrar en la historia de la institución, al estratega argentino le queda mucho camino por delante. Aunque son diez juegos sin perder en el torneo local, Larcamón ya tiene un descalabro en su historial, por la escandalosa derrota 7-0 contra Seattle Sounders en la Leagues Cup.

Toro Fernández empató contra Gallos Blancos | IMAGO 7

Las rachas invictas más largas de Cruz Azul

De las cinco rachas más largas en la historia del equipo de la Noria, tres las logró el equipo en los últimos cinco años. En 2020, Robert Dante Siboldi llegó a 18 compromisos sin derrota: ocho del inconcluso Clausura 2020, dos de la Copa de Campeones Concacaf, cinco en la Copa por México (torneo amistoso), y cuatro más del Guardianes 2020. La racha llegó a su fin con la derrota 1-0 ante Querétaro.

Al uruguayo lo superó su sucesor, Juan Reynoso, que en el Guardianes 2021, cuando hiló 19 compromisos sin descalabro: 15 de Liga MX y cuatro más en la Concachampions. Su invicto llegó a su fin en el juego de ida de los Cuartos de Final, mismo que Cruz Azul perdió 2-1 contra Toluca. A pesar de ello, los cementeros remontaron y eventualmente lograron la novena.

En 2020, Cruz Azul hiló varios juegos sin derrota | IMAGO 7

Con esos 19 juegos sin derrota, el técnico peruano igualó la racha de Raúl Cárdenas en la Temporada 1973-74, desde la Jornada 18 hasta el compromiso de ida de la Final, misma que perdió 2-1 contra Atlético Español. A pesar de la derrota, la Máquina ganó 3-0 la vuelta y ganó su sexto título de liga.

Vicente Sánchez también igualó esta racha el semestre pasado, sin derrota en 13 juegos de Liga MX y seis de la Copa de Campeones Concacaf. Perdió el invicto en el peor momento, cuando cayó 2-1 en la Semifinal de vuelta del Clausura 2025 contra América.

Con eso, el estratega uruguayo se quedó a un partido de igualar los 20 que sumó en 1997 Luis Fernando Tena sin derrota. Hasta ahora, la racha del 'Flaco' se mantiene como el invicto más largo que ha tenido el equipo cementero.

El Cruz Azul de Reynoso tuvo una larga racha invicta | IMAGO 7

¿Qué partidos vienen para Cruz Azul?

Con siete jornadas por disputarse en el Apertura 2025, Larcamón tendría que terminar invicto la Fase Regular y en los dos juegos de Cuartos de Final para al menos igualar la marcha de Cárdenas, Reynoso y Sánchez. Mientras que para superar a Tena, tendría que llegar invicto hasta la Final.

Por ahora, después del compromiso ante los Gallos Blancos, vienen dos partidos de visitante para los cementeros como visitante. El primero será este domingo 28 de septiembre contra Xolos de Tijuana, tras lo cual viajarán al Estadio Universitario para enfrentarse a Tigres en la Jornada 12 antes de la pausa por la Fecha FIFA.

La actividad se reanudará para la Máquina con un grande desafío para Larcamón, que se medirá por primera vez con América el sábado 18 de octubre en casa. Necaxa, Rayados de Monterrey, Puebla y Pumas serán los últimos cuatro compromisos de Fase Regular para los de la Noria.

Vicente tiene la segunda racha invicta más larga de la Máquina | IMAGO 7