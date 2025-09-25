¿Cuántos penales ha fallado Sergio Ramos en su carrera?

Sergio Ramos volvió a ser factor en el partido de Rayados, sin embargo, esta vez fue en contra de su equipo. En el partido correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025, Toluca goleó 6-2 a Monterrey en un resultado que sorprendió por su contundencia. Más allá del marcador, otro hecho que llamó la atención fue el penalti fallado por defensor español, quien intentó ejecutar a lo "Panenka", pero el portero de Toluca no cayó en la trampa y detuvo el disparo.

El fallo del excapitán del Real Madrid fue un punto de inflexión en el partido pues, en lugar de darle una ventaja de dos goles a Rayados, en cuestión de minutos Toluca remontó el marcador con dos goles casi consecutivos. La dinámica cambió por completo y culminó en una goleada histórica para los Diablos Rojos.

Erró ante Toluca | MEXSPORT

El penal de Ramos significó el cuarto para el español vistiendo la playera de Rayados, sin embargo, los tres anteriores los había mandado al fondo de la red, incluyendo uno ante Necaxa en este mismo torneo. Es por esto que su falla llamó mucho la atención.

¿Cuántos penaltis ha fallado Sergio Ramos?

Hasta antes del encuentro ante Toluca, Sergio Ramos había mantenido una racha de cinco años sin fallar penales. En total, ha ejecutado 41 penales en tiempo regular, de los cuales ha convertido 35 y fallado 6, lo que representa una efectividad del 85.37%.

La última vez que falló un penal fue en el 2020 portando la playera de la Selección de España. En aquella ocasión no pudo marcar el gol del empate ante Suiza en la Nations League. Curiosamente, en dicho partido falló dos veces, primero al minuto 57 y el segundo al minuto 80.

Sumaba 5 años sin fallar | MEXSPORT

Estos son los penaltis errados por Ramos a lo largo de su carrera (sin incluir tandas de penales):

2025 – Ante Toluca (Liga MX – Rayados de Monterrey)

2020 – Dos penales fallados con España vs Suiza (Nations League)

2018 – Con Real Madrid vs Sevilla (LaLiga)

2016 – Con España vs Croacia (Eurocopa)

2013 – Con España vs Brasil (Copa Confederaciones)

Además, uno de sus fallos más recordados ocurrió en una tanda de penales: en la Semifinal de Champions League 2012 frente al Bayern Múnich, Ramos envió su disparo muy por encima del travesaño. Aunque ese tipo de ejecuciones no se contabilizan en las estadísticas regulares, su disparo es ampliamente recordado por los fanáticos del futbol.

Su falla ante Bayern es la más recordada | MEXSPORT

Goles de penalti de Ramos por equipo

Real Madrid: 22 goles

Selección de España: 8 goles

Rayados de Monterrey: 3 goles

Sevilla: 2 goles

El estilo "Panenka" ha sido una marca registrada para Ramos, quien lo ha utilizado en numerosas ocasiones con éxito. Sin embargo, su reciente fallo en México demuestra que no siempre es efectivo. Aun así, su historial lo mantiene como uno de los defensas más confiables desde los 11 pasos.

Ha sido muy efectivo | MEXSPORT