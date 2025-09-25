‘Estamos muy enojados’ Domènec Torrent da la cara tras la goleada de Toluca a Rayados

Concluyó la Jornada 10 del Apertura 2025, la fecha que llegó a mitad de semana y que significó el arranque de la segunda mitad del torneo, trajo consigo uno de los resultados más sorprendentes del campeonato, la goleada del campeón, Toluca al equipo de los Rayados de Monterrey.

Preocupados y enojados

Desde la ‘Bombonera’, los Diablos recibieron a un Monterrey que llegaba como un rival comunicado y que daría para un juego cerrado y muy parejo, sin embargo, las cosas resultaron ser todo lo contrario luego de que el campeón mostrará todo su poderío al ataque y terminará por ganar 6-2.

Luego de la aparatosa derrota en el Estado de México, el técnico español, Domènec Torrent, reconoció sentirse molesto y preocupado por la forma en que él y su equipo cayeron de esa forma, asegurando que hay mucho que analizar y trabajar, así como también reconociendo que una derrota así es difícil.

“Estamos muy enojados, faltaría más después de un 6-2, somos Rayados, nos vamos disgustados porque hemos empezado el partido muy muy bien, hemos sido superiores superiores en el tramo de 20 minutos, a partir del penal, en un minuto te podrían marcar los goles después del penal y esto, un equipo que se encontraba cómodo que éramos nosotros, que estábamos dominando el partido, pasas a todo lo contrario” declaró Torrent.

¿Cómo toma Rayados caer así ante Toluca?

El técnico también declaró que estudiaron muy bien al equipo, asegurando que en caso de recibir un gol sería tal como sucedió en el juego, de la manera en que todo paso, recalcando que pese a que los locales fueron mejores, no debieron cometer tantos errores en distintos momentos del partido.

“Lo que habíamos analizado así han sido los goles, de larga distancia, ayuda la altitud y el contraataque, los goles han sido así. Llega un momento complicado, quieres reaccionar y en seguridad te meten el siguiente. Estamos muy enojados, sabemos que no lo hemos hecho bien y nos tiene que servir para playoffs”, concluyó el estratega.

Tras su derrota en el Nemesio Diez, los Rayados regresan a casa en busca de darle vuelta de la manera más rápida posible a la página, ya que el subsiguiente duelo en el Estadio BBVA ante su similar de Santos, será clave para asegurar las posiciones en la parte alta de la tabla.

Por otro lado, los Diablos Rojos del Toluca, van a ir con toda la motivación que da una victoria así a su duelo ante Mazatlán, mismo que tendrá lugar una vez más en su casa, por lo que la ventaja parece ser inminente.

