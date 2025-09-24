América rescata el triunfo ante Atlético de San Luis con gol de último minuto de Zendejas

La Jornada 10 del futbol mexicano llegó a su fin y el América tuvo un partido de alto impacto ante el Atlético San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, en un estadio que tuvo buena presencia de aficionados americanistas.

Desde los primeros minutos quedó en claro que sería un partido vibrante, pues ya se veían acciones de peligro en ambas porterías y de esta manera quedaba claro que sería un compromiso de ida y vuelta, aunque los goles no se presentaban en este duelo.

El América era el equipo que más buscaba, aunque cabe mencionar que André Jardine realizó algunas modificaciones en el 11 inicial y eso los llevó a que les costara adaptarse por algunos minutos, pero pudieron ir creciendo en el juego.

Rescataron la victoria | MEXSPORT

Los problemas para los de Coapa llegaron en el final de la primera mitad, ya que Rodrigo Aguirre sufrió un codazo en el ojo por parte de Andrés Sánchez, quien es el guardameta del club potosino y eso llevó a que el Búfalo saliera del terreno de juego para que ingresara Alejandro Zendejas.

De esta manera, se terminó la primera parte, donde el empate prevaleció y de esta manera todo quedó por definirse en los segundos 45 minutos.

América sufrió mucho | MEXSPORT

Ya en la segunda mitad, los de Coapa comenzaron a jugar de mejor manera, además de que realizaron modificaciones importantes, con las cuales el equipo mejoró en temas ofensivos para generar mayor peligro en el área rival.

Parecía que el partido se iría sin goles, sin embargo, Alejandro Zendejas logró marcar el tanto del triunfo en una gran jugada personal para que así las Águilas se quedaran con los 3 puntos. Esto llegó luego de que le anularan un tanto a los comandados por Jardine.

Marcó el gol del triunfo | MEXSPORT

¿EN QUÉ LUGAR QUEDA EL AMÉRICA?

De esta forma, el América se quedó con los 3 puntos en un partido muy sufrido, mientras que al Atlético de San Luis se le fue la oportunidad de quedarse con un punto. De esta manera, las Águilas llegaron a 21 puntos, con lo que se instalaron en el cuarto lugar y los potosinos se quedaron en el lugar 12 con 10 puntos.

Fue un partido de pocas emociones | MEXSPORT