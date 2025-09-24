América vs Pumas, un clásico caliente: Ritual del Kaos revela la realidad del barrismo

“Hay una moda en el barrismo y la violencia es parte”. Este fin de semana llega un partido clave en la temporada del futbol mexicano, pues el América se estará enfrentando a los Pumas en la cancha de Ciudad de los Deportes.

Este es un partido que se considera clásico, ya que son dos equipos de la Ciudad de México, siendo grandes rivales desde hace muchos años y sin lugar a dudas es un compromiso de alto riesgo, pues así se le considera dentro del operativo de seguridad que se pone cada temporada.

Se viene el Clásico capitalino | MEXSPORT

En RÉCORD platicamos con Tato, quien es integrante del Ritual del Kaos, una de las barras reconocidas del América. Nos compartió que el tema de la violencia es recurrente en los partidos y que difícilmente se puede evitar.

“En cada partido hay violencia, no importa el rival, al ser un estadio pequeño es bien complejo, pues a veces la visita no sabe ni por dónde entra. En cuanto al operativo, hemos visto que sacan a la visita unos minutos antes del partido y a nosotros nos dejan un tiempo más adentro”.

Confesó que hay violencia | MEXSPORT

Además, nos compartió su experiencia sobre los clásicos entre América y Pumas: “Como barra es un partido que se vive caliente, a veces la policía ya nos esperaba afuera de la casa para guiarnos… Los operativos hacen lo que pueden para evitar estos conflictos pero es bien complicado, al ser dos de los clubes con afición más radical, que obviamente son rivales a muerte”.

Por otro lado, mencionó que el tema de las barras ha crecido en los últimos años, a pesar de que la liga había mencionado que ya no se permitirían en los estadios:

“Hoy en día el mundo del barrismo está creciendo. Sería difícil decirte cómo se vive cada clásico, siempre son calientes; pero contra Pumas es diferente al ser de la capital, ellos no tienen mesura, seguramente van a llenar gran parte de la cabecera y creo que eso le viene bien al nivel del juego”.

Cree que las barras van subiendo | MEXSPORT

¿CÓMO SE VIVE EN EL RITUAL?

Tato nos compartió que ellos como grupo ya no buscan la violencia, pues su prioridad es apoyar al equipo, cantar y entregar todo en cada partido. Sin embargo, entiende que la violencia se ha vuelto a popularizar dentro de los grupos de animación, aunque para ellos la prioridad es que el grupo no desaparezca:

“Hoy en día las barras del América estamos más preocupados por existir que por enfrentarnos a otros, buscamos hacer bien las cosas”.

Para cerrar, Tato nos mencionó que él ve al Ritual del Kaos como una familia y de hecho, su hijo es uno de los trompetistas del grupo, quien ha crecido en temas musicales desde que empezó a asistir a los partidos.