¿El dueño de CU? Cruz Azul acecha marca de Pumas como local en el Olímpico Universitario

Cruz Azul está a un paso de hacer historia en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina suma 21 partidos invictos en el inmueble y podría igualar la marca que Pumas impuso entre 1979 y 1980, cuando encadenó 22 duelos sin conocer la derrota.

El récord de los universitarios se dio entre la Jornada 22 de la Temporada 78/79 y la Jornada 21 de la 79/80, con todos los partidos disputados en la Liga MX. Esa marca parecía inalcanzable, pero más de cuatro décadas después Cruz Azul amenaza con apropiarse del registro en la propia casa auriazul.

Cruz Azul se mudó en el pasado Clausura 2025 a CU | IMAGO 7

La historia cementera en Ciudad Universitaria comenzó en el Apertura 2020. Ahí, Cruz Azul disputó dos partidos como local: un 2-0 ante Santos en la Jornada 1 y otro 2-0 frente a León en la Jornada 3. Esos fueron los cimientos de una racha que hoy tiene tintes legendarios.

Incluso la afición ha puesto su granito de arena, ya que cada partido se han manifestado de manera positiva, la última ocasión en el partido ante FC Juárez los aficionados hicieron pesar el inmueble.

Sepúlveda en festejo de gol como local en CU | IMAGO 7

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en CU?

El grueso de la estadística llegó este mismo año. En el Clausura 2025, Cruz Azul jugó 9 partidos en CU sin perder, a lo que se sumaron 5 duelos correspondientes a la Concachampions y otros 5 en el actual Apertura 2025. En total, 19 encuentros que, junto con los dos de 2020, dan forma a la marca actual.

El paso invicto no solo se ha traducido en números. En los últimos nueve meses, La Máquina ya levantó un título internacional en CU, consolidando la sede como un auténtico fortín.

Cruz Azul, campeón de Concachampions en 2025 como local en CU | MEXSPORT

El reto a igualar de Cruz Azul

Lo llamativo es que Cruz Azul está muy cerca de romper la mejor racha en el inmueble que pertenece precisamente a Pumas, el club que lo convirtió en su casa histórica. De lograrlo, el equipo cementero pondría un sello simbólico a su gran momento deportivo.

Con 21 partidos sin derrota, Cruz Azul necesita un resultado positivo en su próximo duelo en CU para igualar los 22 de Pumas. Una vez alcanzado, el reto será superarlos y dejar su propio nombre inscrito en la memoria del Olímpico Universitario.