Juárez FC exhibe y golea a Pumas que llegará tocado al Clásico ante América

Juárez puso fin a la seguidilla de siete partidos de Pumas sin perder. Con una exhibición de José Luis Rodríguez, el equipo fronterizo venció 3-1 al Club Universidad Nacional, para así perder el invicto que tenían con Keylor Navas en la portería, pues desde la llegada del tico, los dirigidos por Efraín Juárez no habían perdido.

Tras unos primeros minutos en los que ningún equipo encontraba espacios en ataque, una jugada individual por parte de José Luis Rodríguez casi termina en gol. Tras recibir por la banda izquierda, el extremo panameño dribló a tres jugadores rivales y de larga distancia remató con potencia, el cual estuvo cerca de meterse al arco de Keylor Navas luego de un desvío de Nathan Silva.

Y al 13’, luego de algunas aproximaciones, cayó el primer tanto del juego. En un tiro de esquina, Bravos ‘sorprendió’ a Pumas al cobrar de manera rápida y a primer poste, donde Rodolfo Pizarro se encontraba sin marca. El mediocampista mexicano de inmediato se apoyó para atrás con Alejandro Mayorga, quien remató de manera descompuesta, pero el balón le cayó a Oscar Estupiñan y él fue el encargado de empujar el balón al fondo de las redes y hacer el 1-0.

Rodolfo Pizarro festeja el gol | IMAGO7

¿CUÁNTOS GOLES TIENE OSCAR ESTUPIÑAN EN EL APERTURA 2025?

Con su gol ante Pumas, Oscar Estupiñán llegó a cuatro goles en el Apertura 2025. Asimismo, en sus últimos cuatro juegos, el atacante colombiano suma tres anotaciones, pues logró registrar una diana en los duelos ante Mazatlán, Necaxa y ahora ante el Club Universidad Nacional.

JOSÉ LUIS CAICEDO SE PERDERÁ EL PARTIDO CONTRA AMÉRICA POR ACUMULACIÓN DE TARJETAS

Luego del tanto de Estupiñán, una falta de José Luis Caicedo provocó que el árbitro central del juego le mostrara la tarjeta amarilla. Por lo tanto, al llegar a cinco amonestaciones en el Apertura 2025, el mediocampista será sancionado con un partido, por lo que no podrá jugar el Clásico Capitalino ante América de este fin de semana. Aún así, el ‘Parce’ fue expulsado más adelante en el juego.

Tras esto, un disparo de Denzell García de larga distancia al minuto 37 estuvo cerca de convertirse en el 2-0, pero Keylor Navas atajó y mandó al tiro de esquina. Posteriormente, ningún equipo tuvo alguna de peligro y el marcador permaneció 1-0 al descanso. Ya en la segunda parte, el equipo de Efraín Juárez mostró una cara distinta y muy pronto consiguió el gol del empate, sin embargo, el tanto que había anotado Adalberto Carrasquilla fue anulado por una falta previa.

Pero tres minutos después, los Felinos ahora sí igualaron en la pizarra. Desde la banda derecha, Pablo Bennevendo mandó un centro preciso al área, el cual remató Guillermo Martínez en el área chica y con un cabezazo potente anotó el 1-1. Asimismo, con esta anotación, ‘Memote’ llegó a tres dianas en los últimos 11 días.

GUILLERMO MARTÍNEZ SALIÓ DEL PARTIDO CON APARENTES MOLESTIAS

Luego de su gol, Guillermo Martínez fue sustituido. Tras haber anotado el gol del empate, el delantero mexicano se tiró sobre el césped y se retiró el tenis derecho con una aparente molestia. Aún así, ‘Memote’ pudo continuar en el campo durante unos instantes más, pero fue sustituido al minuto 67 por José Juan Macías.

Y al 68, una falta de José Luis Caicedo fuera del área le ‘arruinó’ el intento de remontada a Pumas. Además de haber sido expulsado por esa infracción, en la jugada del tiro libre terminó por caer el 2-1 que lee regresaba la ventaja a Juárez. En esta ocasión, Rodolfo Pizarro fue el autor del gol y sumó dos partidos consecutivos con al menos una anotación.

Memote Martínez se fue con gol | IMAGO7

EFRAÍN JUÁREZ DEBUTÓ A STANLEY GARCÍA

Con el marcador 2-1 en contra, Efraín Juárez modificó en busca de rescatar al menos un punto. Al darle salida a Santiago Trigos, el que tomó su lugar fue Stanley García, canterano de Pumas, quien sumó sus primeros minutos en Primera División. El mediocampista mexicano ingresó con el dorsal número 246.

Sin embargo, ya con la ventaja numérica, Juárez aprovechó los espacios y en el 90+5’, tras un centro del ‘Puma’ Rodríguez, fue Guilherme Castilho quien remató de cabeza y venció a Keylor Navas, para así poner el 3-1 definitivo.