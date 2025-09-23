¿El fin de la era Jimmy? Pachuca sumó su sexto juego sin ganar tras empatar con Puebla

Puebla no levanta y Pachuca se hunde. Los dirigidos por Hernán Cristante dejaron escapar la victoria en los últimos minutos y empataron 2-2 ante Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc. Con este resultado, La Franja se mantiene en el último lugar de la tabla mientras que los Tuzos siguen sin encontrar la victoria..

El partido se inclinó pronto para los Tuzos. Al minuto 23, tras revisar en el VAR una falta sobre Enner Valencia, el silbante marcó penal a favor de Pachuca. Oussama Idrissi falló en primera instancia gracias a la atajada de Julio González, pero en el contrarremate no perdonó y puso el 0-1 ilusionando al equipo con su primer triunfo desde 9 de agosto.

El gol en contra y el pobre accionar del equipo generaron molestia en la tribuna. Al final de la primera parte, los aficionados poblanos abuchearon a sus jugadores, reflejando la frustración de estar hundidos en el fondo de la clasificación.

Pachuca se adelantó | MEXSPORT

La remontada de Puebla

Para la segunda mitad, Puebla mostró otra cara. Apenas al minuto 47, Emiliano Gómez apareció en la primera llegada clara de los locales y definió para el 1-1. El uruguayo encendió a su equipo y La Franja comenzó a competir con mayor determinación.

El encuentro se volvió de ida y vuelta. Carlos Moreno fue figura al salvar a Pachuca con un atajadón a quemarropa que pudo significar la voltereta. Julio González, por su parte, también tuvo intervenciones clave para sostener a Puebla en momentos de presión.

Empataron arrancando el segundo tiempo | MEXSPORT

Ambos entrenadores buscaron soluciones con cambios. Jaime Lozano envió al campo a Víctor Guzmán por Kenedy, mientras Cristante refrescó al Puebla con la entrada de Miguel Ramírez en lugar de Franco Moyano.

El premio llegó para Puebla al minuto 70, cuando nuevamente Emiliano Gómez apareció para marcar su doblete y poner el 2-1. El Cuauhtémoc explotó de ilusión, pero esa alegría duró poco. Al 82’, Alán Bautista silenció el estadio con el gol del empate y además firmó el tanto 250 del Apertura 2025.

Le habían dado la vuelta | MEXSPORT

EMPATE CON SABOR A DERROTA

El cierre fue tenso, incluso con la afición poblana lanzando la palabra prohibida contra Carlos Moreno al 86’. Finalmente, el duelo terminó 2-2, un resultado que dejó a Pachuca con la sensación de rescatar un punto y a Puebla hundido en la desilusión, sin poder salir del último lugar de la tabla.

Por lado de la Franja, siguen en el fondo y no ganan desde la Jornada 3, aun así, con el empate pusieron fin a una racha de tres derrotas al hilo. Por parte del equipo de Jaime Lozano, ya son seis partidos sin victoria y podrían caer más puestos en la clasificatoria.

Está en la cuerda floja | MEXSPORT