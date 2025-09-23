¡Bienvenida hostil! Afición de Chivas ofende a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron

La visita de Necaxa al Estadio Akron por la jornada 10 del Apertura 2025 estuvo marcada por un ambiente de tensión. Más allá de la rivalidad deportiva, la reacción de la afición de Chivas en contra de Fernando Gago, quien regresó a Guadalajara para enfrentar a su exequipo, fue lo que se llevó los reflectores.

Ante la expectativa de la llegada del argentino, la directiva de Chivas ya había preparado un operativo especial de seguridad para evitar incidentes. Aunque no hubo incidentes de violencia, la seguridad no pudo evitar las ofensas en contra del estratega.

Su regreso causó polémica | MEXSPORT

Recibimiento hostil

Desde la llegada del autobús de Necaxa al recinto, la afición del Rebaño mostró su descontento con el técnico argentino. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los seguidores lanzaron silbidos, insultos y hasta señas obscenas dirigidas a Gago. Incluso, un aficionado fue captado haciendo una seña ofensiva con la mano, lo que reflejó el tenso ambiente.

Más tarde, ya en el terreno de juego, los seguidores del Rebaño Sagrado, se pusieron de acuerdo para lanzar insultos verbales en contra del estratega quien ya se encontraba en la zona de bancas.

Ofendieron al DT en su llegada al Estadio | CAPTURA

¿Por qué odian a Gago?

El enojo de la afición rojiblanca tiene raíces claras, la polémica salida de Gago. El argentino tomó las riendas de Chivas en el Clausura 2023, donde dirigió por un torneo y medio. Sin embargo, en 2024 decidió rescindir su contrato para fichar con Boca Juniors, movimiento que muchos consideraron una “traición”, especialmente después de que él mismo había negado los rumores días antes de que su firma se hiciera oficial.

Ahora como entrenador del Necaxa, Fernando Gago volvió al Estadio Akron en un contexto complicado. Para los aficionados, su salida aún no ha sido perdonada y su presencia genera un ambiente de rechazo y tensión, lo que convierte este duelo no solo en un reto deportivo, sino también en un choque emocional.

No lo perdonan | MEXSPORT

Más allá de la rivalidad ante Gago, Chivas busca llevarse los tres puntos este martes para dejar atrás la goleada ante Toluca en su último partido. Los tres puntos además, les ayudaría a acercarse a los puestos de Liguilla dado a que de momento, marchan en el puesto 13.

El partido ante los Rayos podría servir al equipo como un trampolín para hilar victorias. Tras su duelo en el Akron se medirán a Puebla, Pumas, Mazatlán, Querétaro y Atlas. Todos menos Pumas marchan en los últimos puestos de la tabla por lo que el Rebaño podría irse a lo más alto de la tabla.

Buscan múltiples victorias | MEXSPORT