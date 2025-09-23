América pierde dinero con Javairo Dilrosun: sin minutos, sin equipo y con salario millonario

Javairo Dilrosun sigue sin jugar. El campeonato mexicano inició hace varias semanas, aunque el mercado de fichajes terminó hace poco tiempo, por lo que algunos clubes siguieron moviendo piezas.

Uno de los equipos que realizó movimientos interesantes fue el América, ya que contrataron jugadores de calidad y también se vio la salida de algunos, aunque uno no pudo salir del equipo y ahora pasa un momento complicado en su carrera con los de Coapa.

Se trata de Javairo Dilrosun, quien salió del América por un mes en préstamo al LAFC de la MLS, con la intención de que mostrara su calidad y se pudiera quedar en el equipo de Estados Unidos, aunque no pudo ser así y tuvo que regresar a las Águilas del América.

El neerlandés se mantiene entrenando con el equipo Sub 21, luego de que no se le encontrara equipo, además de no entrar en planes en el primer equipo que comanda André Jardine, pues ni espacio tenía por el tema de las plazas de extranjero que ya estaban cubiertas.

Dilrosun no ha jugado en las inferiores

Desde hace semanas, en RÉCORD dimos a conocer la información sobre Javairo y la Sub 21, aunque tiempo después lo inscribieron con dicho equipo para que pudiera tener participación en cancha.

El tiempo ha pasado y la sorpresa es que Dilrosun no ha tenido actividad en las inferiores del América, ya que no ha jugado un solo minuto. Lo que sabemos es que se le siguió buscando equipo, aunque no ha tenido participación por decisión técnica.

¿CUÁNTO LE CUESTA AL AMÉRICA?

A todo esto, Javairo es un jugador que gana más de 1 millón de dólares al año, siendo uno de los salarios importantes del club, los cuales quedan desperdiciados al tenerlo entrenando en la Sub 21 y sin tener actividad con el equipo.

El América le seguirá buscando equipo en los próximos meses, aunque es un hecho que tendrán que perder dinero en la operación, pues es un jugador que bajó, en cuanto a su valor de mercado, de 8 millones de dólares a solo 3, esto en poco más de un año con el equipo.

