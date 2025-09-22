Dagoberto Espinoza lanza emotivo mensaje tras lesión con América

El joven canterano del América, Dagoberto Espinoza, vivirá un duro periodo alejado de las canchas luego de confirmarse que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, lesión que lo mantendrá fuera de actividad durante varios meses.

Horas después de que las Águilas confirmaran la lesión de su futbolista, el mexicano rompió el silencio. A través de sus redes sociales, Espinoza mandó un mensaje que, aunque corto, ilusionó a sus seguidores.

Confirmaron su lesión | MEXSPORT

La lesión de Dagoberto Espinoza

El lateral azulcrema se lesionó en el duelo ante Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 9 Apertura 2025 de la Liga MX. Mientras disputaba un balón rutinario, su rodilla izquierda hizo un movimiento extraño que de inmediato encendió las alarmas. Espinoza se tiró al césped con fuertes gestos de dolor y tras las revisiones médicas se confirmó el diagnóstico, en rotura de ligamentos.

De acuerdo con el parte médico del América, no se especificó el tiempo exacto de baja, ya que dependerá de su evolución. Sin embargo, el promedio de recuperación para este tipo de lesiones oscila entre seis y nueve meses, pudiendo extenderse hasta un año en caso de complicaciones.

Esto significa que Dagoberto Espinoza se perderá el resto del Apertura 2025 y gran parte del Clausura 2026, dejando un hueco importante en la plantilla de André Jardine. El técnico brasileño deberá recurrir a Kevin Álvarez o Israel Reyes como alternativas para cubrir la lateral derecha.

Se lesionó ante Rayados | MEXSPORT

El mensaje de Dagoberto Espinoza tras su lesión

Tras confirmarse la gravedad de su lesión, Espinoza compartió un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram, mostrando fe y resiliencia en este complicado momento, “Sólo Dios sabe el significado de las cosas, dejaré todo en tus manos Señor. Volveremos mejor que nunca”, escribió el lateral mexicano.

El futbolista se despide de la temporada tras haber disputado siete partidos en este Apertura 2025. En dichos encuentros sumaba 517 minutos jugados en los cuales anotó un gol y recibió una amarilla. En su carrera con las Águilas suma 31 partidos para un total de mil 771 minutos.

Lanzó un mensaje a sus seguidores | CAPTURA

¿Qué se pierde Dagoberto Espinoza?

La baja no solo lo margina del torneo actual, también prácticamente lo deja sin posibilidades de disputar el Clausura 2026 y le complica sus aspiraciones de ser considerado para la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Antes de la lesión, Espinoza había sido titular en los últimos seis partidos de Liga MX, consolidándose como una de las apuestas jóvenes de las Águilas en el torneo.

Será baja mucho tiempo | MEXSPORT