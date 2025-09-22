Afición de Pumas estalla: 'Pollo' Saldívar captado con chamarra de Tigres en CU

El exportero Alfredo 'Pollo' Saldívar, formado en las fuerzas básicas de Pumas UNAM, fue visto durante el partido entre Pumas vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario portando una chamarra del equipo regiomontano, lo que generó polémica y una ola de críticas entre la afición auriazul. Aunque ya no es futbolista profesional, su presencia en el recinto con los colores de uno de los rivales fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia el club que lo vio crecer.

Saldívar sufrió una de las peores goleadas de Pumas en Liguilla | Imago7

Polémica por la vestimenta

La imagen de Saldívar ingresando al estadio con indumentaria de Tigres UANL provocó reacciones inmediatas entre los seguidores de Pumas, quienes no olvidan los episodios de tensión en torno a su salida del club. Para gran parte de la afición, vestir los colores de un rival directo en el mismo escenario universitario resultó una provocación y un gesto innecesario.

Aunque el 'Pollo' ya no está vinculado a Pumas ni a la Liga MX, su figura aún despierta emociones encontradas entre los hinchas. La polémica se avivó porque muchos consideran que un jugador formado en la cantera universitaria debería mostrar mayor respeto por la institución que lo impulsó al profesionalismo.

Alfredo “el pollo” Saldívar llega a la cabecera visitante con la indumentaria regia. #Pumas vs #Tigres pic.twitter.com/iSH6GcqJba — JalbeRebel (@JalbeRebel12) September 21, 2025

El pasado de Saldívar en Pumas y su salida polémica

Alfredo Saldívar debutó con Pumas y fue portero titular entre 2017 y 2020, etapa en la que dejó momentos destacados, como varios penales atajados, pero también errores costosos en partidos clave. El episodio más recordado ocurrió en la Semifinal del Apertura 2018 ante América, cuando Pumas fue goleado 6-1 y Saldívar fue señalado por fallas en al menos tres de los goles recibidos.

Estos tropiezos, sumados a otros desaciertos, deterioraron su relación con la afición y abrieron la puerta a su salida. Posteriormente fue parte de la negociación que llevó a Alfredo Talavera a Pumas, mientras él partió a Toluca, donde no logró consolidarse como titular. Hoy, ya retirado como jugador, trabaja como preparador de porteros en un club de Tercera División, aunque sigue siendo un personaje recordado y polémico entre los seguidores universitarios.

Llanto de Saldívar después de aquella eliminación | Imago7