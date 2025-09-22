Efraín Juárez lanza un mensaje a rivales de cara la Liguilla: "Pumas está para jugarle de tú a tú a cualquiera"

El entrenador de los universitarios lanzó una advertencia a sus posibles rivales en la Liguilla

Estos Pumas están para pelearle a cualquiera
Estos Pumas están para pelearle a cualquiera | MEXSPORT
Marcos Olvera García
22 de Septiembre de 2025

El renacer de los Pumas en este Apertura 2025 es evidente, los auriazules no caen en este torneo desde la jornada 2 del presente torneo, sumando siete partidos sin perder.

El Club Universidad Nacional suma tres victorias y cuatro empates, además de ser la mejor defensiva desde la llegada de Keylor Navas (recibiendo cuatro goles con el costarricense en el arco auriazul), lo que da argumentos para vaticinar una buena participación en la liguilla de este certamen.

Keylor Navas | IMAGO7

Keylor Navas | IMAGO7

Esto último lo sabe Efraín Juárez, entrenador auriazul, que ha confirmado que en la fase final pueden jugarle de tú a tú a cualquier equipo que se les cruce en la Liguilla del futbol mexicano.

"Estamos para pelearle de tú a tú a cualquier rival. Me quedo con el rendimiento del equipo; estoy feliz y emocionado porque veo que todo lo que hacemos, durante la semana, plasmado dentro del campo de juego y es una satisfacción como entrenador", comentó Juárez en conferencia de prensa tras el empate ante Tigres.

A los Pumas les queda 'la parte complicada' del Apertura 2025, donde se enfrentarán a América, Chivas, Monterrey y a Cruz Azul (actual líder invicto del torneo), los auriazules están en la séptima posición y están a tres puntos de la clasificación directa a la Liguilla.

Efraín Juárez se lanza contra Atlético Nacional recordando su salida: 'Me sentí irrespetado'

Efraín Juárez se lanza contra Atlético Nacional recordando su salida: 'Me sentí irrespetado'

TE PUEDE INTERESAR

¡Efecto Keylor! Pumas es el mejor equipo defensivo desde la llegada de Navas

Pumas | 21/09/2025

¡Efecto Keylor! Pumas es el mejor equipo defensivo desde la llegada de Navas
Clásico Capitalino: ¿Cuánto cuesta ir al América vs Pumas del Apertura 25?

América | 21/09/2025

Clásico Capitalino: ¿Cuánto cuesta ir al América vs Pumas del Apertura 25?
Macías está de vuelta tras marcar en juegos consecutivos

Pumas | 21/09/2025

J.J. Macías manda contundente mensaje tras marcar ante Tigres: "Estoy de vuelta"
Te recomendamos
¡Efecto Keylor! Pumas es el mejor equipo defensivo desde la llegada de Navas
Pumas UNAM
Liga MX

LO ÚLTIMO

 