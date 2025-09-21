J.J. Macías manda contundente mensaje tras marcar ante Tigres: "Estoy de vuelta"

A pesar de que los Pumas solo han ganado en dos partidos de los últimos seis, el cuadro universitario puede sentirse tranquilo después del buen rendimiento que ha mostrado el nuevo delantero auriazul: José Juan Macías.

J.J. ha marcado en los últimos dos encuentros, ante Mazatlán y contra Tigres, mandando un mensaje contundente después de anotarle a los felinos del norte de nuestro país.

"Han sido años difíciles para mí, me han puesto a prueba, pero estoy de vuelta y gracias a todos. Esto es gracias a todo el equipo, nos entendemos muy bien. Yo disfruto porque es mi trabajo", comentó en entrevista para TUDN.

Después de nueve partidos, los Pumas se ubican en la séptima posición en la tabla general del futbol mexicano con 13 unidades, quedando a tres de Tigres, que es el último equipo que tiene boleto directo a la liguilla de este torneo.

"Creo que es importante el funcionamiento del equipo porque estamos creando opciones de gol, van a seguir cayendo los goles, tenemos que afinar la contundencia para decir y levantar la mano 'Pumas es equipo grande y estamos acá'", finalizó el delantero mexicano

Pumas, en esta jornada doble, enfrentará a Juárez en la frontera y a las Águilas del América en el Estadio Olímpico Universitario en la jornada 10 del Apertura 2025.