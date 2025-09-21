J.J. Macías manda contundente mensaje tras marcar ante Tigres: "Estoy de vuelta"

El delantero mexicano lleva dos partidos anotando de forma consecutiva después de superar sus lesiones

Macías está de vuelta tras marcar en juegos consecutivos
Macías está de vuelta tras marcar en juegos consecutivos | MEXSPORT
Marcos Olvera García
21 de Septiembre de 2025

A pesar de que los Pumas solo han ganado en dos partidos de los últimos seis, el cuadro universitario puede sentirse tranquilo después del buen rendimiento que ha mostrado el nuevo delantero auriazul: José Juan Macías.

J.J. ha marcado en los últimos dos encuentros, ante Mazatlán y contra Tigres, mandando un mensaje contundente después de anotarle a los felinos del norte de nuestro país.

"Han sido años difíciles para mí, me han puesto a prueba, pero estoy de vuelta y gracias a todos. Esto es gracias a todo el equipo, nos entendemos muy bien. Yo disfruto porque es mi trabajo", comentó en entrevista para TUDN.

Después de nueve partidos, los Pumas se ubican en la séptima posición en la tabla general del futbol mexicano con 13 unidades, quedando a tres de Tigres, que es el último equipo que tiene boleto directo a la liguilla de este torneo.

"Creo que es importante el funcionamiento del equipo porque estamos creando opciones de gol, van a seguir cayendo los goles, tenemos que afinar la contundencia para decir y levantar la mano 'Pumas es equipo grande y estamos acá'", finalizó el delantero mexicano

Pumas, en esta jornada doble, enfrentará a Juárez en la frontera y a las Águilas del América en el Estadio Olímpico Universitario en la jornada 10 del Apertura 2025.

TE PUEDE INTERESAR

“Tenemos que mejorar”: Guido Pizarro tras empate ante Pumas

Tigres | 20/09/2025

“Tenemos que mejorar”: Guido Pizarro tras empate ante Pumas
Crack dentro y fuera: Keylor Navas conmueve con gesto hacia hijo de Efraín Juárez

Pumas | 20/09/2025

Crack dentro y fuera: Keylor Navas conmueve con gesto hacia hijo de Efraín Juárez
Duelo Pumas vs Monterrey

Pumas | 20/09/2025

Pumas empata contra Tigres y suma siete juegos sin perder
Te recomendamos
“Tenemos que mejorar”: Guido Pizarro tras empate ante Pumas
Pumas UNAM
Liga MX

LO ÚLTIMO

 