Pumas empata contra Tigres y suma siete juegos sin perder

Pumas llegó a su séptimo partido consecutivo sin perder en el Apertura 2025 tras empatar 1-1 con Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar del gol en los últimos minutos de José Juan Macías, el equipo dirigido por Efraín Juárez no pudo mantener la ventaja en la pizarra y dejó escapar la oportunidad de llevarse los tres puntos en una semana clave para sus aspiraciones.

Jornada 9 de la Liga MX I IMAGO7

En la primera mitad, ninguno de los dos equipos tuvo aproximaciones importantes de gol en los primeros minutos. Sin embargo, al 17’ se presentó una jugada en el área del equipo visitante, la cual terminó en penalti a favor de Pumas. Desde el tiro de esquina, Pedro Vite mandó un centro a primer poste que Aaron Ramsey desvió y con la mano, Juan Purata rechazó la esférica.

De primera instancia, el árbitro central del juego, Oscar Mejía, no se había percatado de la infracción, por lo que el VAR tuvo que intervenir. Tras la revisión, el silbante marcó la pena máxima, la cual hizo explotar de emoción a todo el Olímpico Universitario. Sin embargo, dicha alegría se apagó de inmediato, pues Aaron Ramsey, a pesar de que engañó a Nahuel Guzmán, erró el penalti al mandarlo a un costado del arco rival.

Posteriormente, las opciones de gol escasearon durante la primera parte y el marcador se fue intacto al descanso. Pero para la segunda mitad, el dominio fue del Club Universidad Nacional y tuvo al menos dos aproximaciones importantes.

Gol de Pumas I IMAGO7

Al minuto 62, luego de una gran jugada colectiva y un avance por la banda derecha, un balón quedó a la deriva y Álvaro Angulo llegó a rematar con potencia. Aunque el disparo iba a gol y evitó perfectamente a Nahuel Guzmán, fue Fernado Gorriarán quien en la línea sacó ese intento y evitó el 1-0.

Después, entre el alrededor del minuto 80, el equipo que dirige Efraín Juárez tuvo dos chances más de anotar. Primero, un cabezazo de Alan Medina en el área chica se fue apenas por un costado del arco rival; incluso, múltiples aficionados festejaron gol debido a que estuvo cerca. Después, luego de una gran jugada entre Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, este último remató de volea, pero el arquero argentino atajó de manera correcta.



Gol de Tigres I IMAGO7

Y cuando parecía que el juego se iría sin goles, José Juan Macías ingresó al campo al 82’ en lugar de Guillermo Martínez y no tardó en hacerse presente en el marcador. Tras un pase de Adalberto Carrasquilla, ‘JJ’ controló de derecha y con la zurda remató de manera rasa, para así vencer a Nahuel Guzmán y poner el 1-0 en el marcador.

Sin embargo, la alegría no duró mucho en Ciudad Universitaria, pues al 90’, un jalón dentro del área terminó por ser señalado como pena máxima a favor de Tigres. El penalti fue cobrado por Nicolás Ibáñez, pero fue atajado por Keylor Navas, aunque el rebote le favoreció a Ángel Correa y entre las piernas del arquero tico definió y empató nuevamente el juego.