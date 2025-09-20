Afición de Tigres denuncia a autoridades de CU por obligarlos a no cantar en duelo vs Pumas

Obligados a callar. Lo que pintaba para ser un gran duelo en la cancha y en las gradas terminó 'manchado' por las autoridades, pues afición de Tigres alza la voz y se queja de las autoridades que han querido coartar su libertad de expresión en el duelo vs Pumas.

Afición de Tigres silenciada | IMAGO7

La barra de Tigres, conocida como Libres y Lokos (LyL), denunció a través de redes sociales que las autoridades del Estadio Olímpico Universitario les prohibieron alentar a su equipo durante el partido frente a Pumas.

"Las autoridades de CU solicitaron a la barra no cantar o de lo contrario serán desalojados del estadio", denunciaron en redes sociales

Según lo publicado por el grupo de animación, se les advirtió que, en caso de cantar, serían desalojados del recinto. Esta medida sorprendió a los decenas de aficionados regios que viajaron desde Nuevo León hasta la Ciudad de México para apoyar a su equipo, pues aseguran que se trató de una limitación a su libertad de expresión.

Pumas y Liga MX guardan silencio

Hasta el momento, ni la Liga MX, ni la directiva de Pumas, ni las propias autoridades del estadio han emitido postura oficial sobre quién dio la orden de restringir el aliento de la porra visitante.

Autoridades de CU acusadas de callar a la afición visitante | IMAGO7