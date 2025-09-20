Tala Rangel comete grave error y 'regala' gol a Toluca

Raúl “Tala” Rangel volvió a ser protagonista con Chivas, aunque lamentablemente en contra, al cometer un error grave que significó el primer gol de Toluca en el duelo disputado este sábado.

'Tala' Rangel comete grave error vs Toluca | MEXSPORT

El arquero rojiblanco había tenido un par de atajadas destacadas en los minutos iniciales para mantener el marcador en ceros, pero al 21’ una mala salida terminó costándole caro al Rebaño.

Tras un pase filtrado de Alexis Vega, Paulinho quedó mano a mano con Rangel; parecía que el guardameta controlaba la jugada sin problemas, pero perdió el balón en los linderos del área y dejó al bicampeón de goleo con el marco abierto para marcar el 1-0.

Toluca celebra el 1-0 ante Chivas | IMAGO7

‘Tala’ Rangel le abrió el partido a Toluca

Ese error fue el punto de quiebre del encuentro, pues apenas unos instantes después llegó el segundo tanto de los Diablos Rojos. En cuestión de minutos, Guadalajara ya perdía 0-2 y el panorama se tornaba cuesta arriba en el Estadio Akron.

No es la primera vez en la temporada que Rangel queda señalado, ya que tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup ha protagonizado deslices que han costado goles. Aunque en varias ocasiones ha respondido con actuaciones de héroe bajo los tres palos, estos fallos terminan opacando sus buenas intervenciones.

Rangel se vuelve a equivocar con Chivas | IMAGO7