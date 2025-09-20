Alexis Vega es recibido de forma hostil por afición de Chivas en el Akron

El delantero del Toluca, Alexis Vega, fue recibido con abucheos de nueva cuenta por la afición de Chivas, este sábado en la cancha del Estadio Akron; el futbolista sigue sin ser perdonado por los seguidores rojiblancos tras su salida del club en el Torneo Clausura 2024.

Los abucheos iniciaron desde que el conjunto escarlata saltó al campo, momento en el que la afición rojiblanca enfocó sus abucheos desde que el atacante del Toluca pisó el terreno de juego.

Vega y Paulinho | MEXSPORT

¿Qué pasó en el Akron con Alexis Vega?

Posteriormente, los abucheos incrementaron en la presentación del equipo visitante, en donde, al escucharse el nombre de Alexis Vega, la afición generó un fuerte abucheo hacia su exfutbolista, recordando que siguen en malos términos tras su abandono a la institución.

Finalmente, en cada aproximación de Toluca, cuando Vega tocaba la pelota, comenzaron los abucheos de la afición, aunado a gritos y silbidos mostrando su repudio sobre el goleador de los Diablos Rojos.

Alexis, en su excasa | MEXSPORT

¿Qué pasó con Alexis Vega?

Vega fue un referente de los últimos años en el ataque de Chivas; su salida debido a una indisciplina y la falta de títulos en su etapa con el Guadalajara generaron una gran molestia en la afición, ya que era uno de los jugadores favoritos de los seguidores rojiblancos.