Gabriel Milito respaldó a Efraín Álvarez tras el fallo del penal ante Tigres

Después de que el futbolista, Efraín Álvarez falló el penal que le pudo dar la victoria a Chivas en el duelo de esta noche ante Tigres, el director técnico del rebaño, Gabriel Milito respaldó al atacante, asegurando que se presentarse otra oportunidad dejará que vuelva a cobrar el penal.

Penal errado de Efraín Álvarez I IMAGO7

“Lo primero que tengo para decir es que fallan los penales los que los patean. El que no patea penales, no tiene opción de fallar. Por lo tanto, forma parte del juego. Efraín al final es un chico con mucho acierto en todo lo que es pelota detenida, ni hablar en penal. Recuerdo el penal con Cincinnati hace no mucho tiempo, que nos puso en ventaja.

“Por lo tanto, sí que ahora está, debe estar mal por haber fallado el penal, el primero es él. Pero lo que le dije fue eso justamente, que esté tranquilo, hizo un buen partido, hizo un gran esfuerzo, tuvo la valentía de pedirlo y patearlo. Me quedo con eso. Quiero ese tipo de jugadores. Si llega a existir un próximo penal y él está en cancha, que agarre la pelota y que lo vuelva a patear. Esos son los jugadores que necesitamos”, señaló.

Duelo Chivas vs Tigres I IMAGO7

De igual manera reconoció el trabajo de Fernando González en el juego ante América y está noche ante Tigres, quien consideró se ha convertido en un elemento clave de Chivas.

“El ‘Oso’ nos da mucho equilibrio defensivo, tiene también criterio para jugar, tiene mucho sentido de la ubicación y en esa posición es importante tener justamente el sentido de la ubicación defensiva. En ese sentido, muy bien. Redondeó dos partidos de 90 minutos muy buenos, contra América y hoy también.

“Creo que en la media que pasen los partidos, encontrará mucho más ritmo y veremos que el nivel, si bien fue muy bueno en los dos partidos, considero que tiene potencial para evolucionar. Estoy muy contento con el partido que jugó, sobre todo porque venía sin tanto ritmo competitivo y cuando más lo necesitaba el equipo, apareció. Tuvo una gran muestra de personalidad, entendiendo a la perfección cuál era su papel con el equipo", agregó.

Partido pendiente de la Jornada 1 Liga MX I IMAGO7

Al final, descartó que tenga una oferta por regresar a Argentina con el conjunto de Independiente de Avellaneda

“No, nadie se comunicó conmigo y yo estoy muy centrado, contento de estar en Chivas. Con dos años por delante, con mucho margen de crecimiento, me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando, evolucionando, como ocurrió en estos dos últimos partidos”, concluyó.