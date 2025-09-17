América ha invertido cerca de 90 MDD en fichajes desde la llegada de André Jardine

Equipo millonario. El América de André Jardine se ha convertido en uno de los equipos más exitosos en toda la historia del futbol mexicano, y una de las claves es por el gran plantel que han formado torneo tras torneo.

Sin embargo, no es sencillo tener una plantilla tan exitosa sin tener que abrir la cartera, y eso lo han entendido bien en Coapa. Tanto, que es el segundo club de la Liga MX que más ha gastado desde que Jardine asumió el cargo como director técnico, según cifras de Transfermarkt.

Los fichajes que ha tenido Jardine son de calidad y aquí hacemos la lista con sus precios en millones de dólares.

Fichajes en la era Jardine

Allan Saint-Maximin - 12.4

Isaías Violante - 8.3

Alexis Gutiérrez - 5.1

José Zúñiga - 4.1

Érick Sánchez - 10.6

Víctor Dávila - 8.9

Alan Cervantes - 3.5

Rodrigo Aguirre - 3.2

Igor Lichnovsky - 2.3

Kevin Álvarez - 12.2

Julián Quiñones - 11

Javairo Dilrosun - 5.5

Total - 87.2 millones

De hecho, para este torneo Apertura 2025, el América fue el equipo que más gastó, con un total de 29 millones de dólares en 4 refuerzos.

Víctor Dávila y Allan Saint-Maximin | IMAGO7

Segundo que más ha gastado

Ahora bien, el América se ubica como el segundo equipo que más ha gastado en la liga mexicana desde que Jardine tomó las riendas del equipo, lo cual se dio en el Apertura 2023. En la lista, el único equipo que supera a los de Coapa es el Cruz Azul.

Tabla desde que Jardine está en América

Cruz Azul - 124.14 millones

América - 87.2 millones

Toluca - 85.33 millones

Rayados - 65.18 millones

Tigres - 59.26 millones