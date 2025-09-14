André Jardine tras perder ante Chivas: "Hay que tener una dosis de humildad"

André Jardine habló en conferencia de prensa luego de la derrota del América en contra de las Chivas en el Clásico Nacional.

El técnico americanista reconoció el trabajo de su rival, además de felicitar a los rojiblancos por esos tres puntos tan importantes para ellos y aseguró que a su equipo le toca enfocarse en el futuro inmediato.

Jardine lamentó haber perdido ante el máximo rival | Imago7

Humildad ante todo

"Hoy hay que tener una dosis grande de humildad y reconocer el partido que hizo Chivas. Nos superó. Sumaron tres puntos y nosotros hay que mirar para lo que viene. Creo que el primer tiempo fuimos dominantes sin producir tantas chances. Para mí Chivas hizo su mejor partido defensivamente hablando".

Además, aseguró que veía todos los posibles escenarios con el rival, por lo que no fue una sorpresa, aunque también aseguró que esperaba otro trámite de su equipo: "El futbol es partido a partido, cada partido tiene su historia. Tú analizas el partido de una forma y llega el partido y cambia", destacó.

Saint-Maximin vivió su primera titularidad como azulcrema | Imago7

Enfocados en lo que viene

André Jardine volvió a felicitar al rival y aseguró que es un partido donde la derrota duele, aunque ahora se quieren enfocar en lo que viene para el equipo de Coapa.

Además, compartió que el tema de Sebastián Cáceres no es de gravedad ya que se trata de desgaste, mientras que con Fidalgo tienen que esperar pues fue un duro golpe en la rodilla, donde ya ha sufrido problemas.