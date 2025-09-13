¡De vuelta al Top 5! Toluca recupera la memoria y hunde más a Puebla

Toluca ha obtenido dos victorias consecutivas después de su derrota ante Cruz Azul, la última de ellas la ha conseguido en esta Jornada 8 con un contundente 3-1 sobre Puebla, quienes cada vez se hunden más en la tabla de posiciones. Con un nuevo error de Julio González, los Camoteros encontraron el camino para una nueva derrota.

Vega y compañía festejando una nueva victoria | Imago7

Alta temperatura en el 'Infierno'

El partido de la Jornada 8 comenzó con todo, pues Puebla trataba de salir del mal paso que tiene en el actual torneo; sin embargo, los Diablos Rojos no tuvieron consideración de eso, pues concretaron una contundente victoria. Primero conducto de Federico Pereira, quien después de un tiro libre escarlata aprovechó un rebote de Julio González para adelantar a los suyos.

El segundo gol de los Diablos llegó en la agonía de la segunda parte, con un esférico filtrado al espacio por la banda izquierda para Jesús Gallardo, quien con potencia, definió de pierna zurda aumentando la ventaja a un par de anotaciones.

Julio González no tuvo una buena noche en Toluca | Imago7

Puebla se quemó en el Infierno

Luego del gol del exjugador de Rayados apareció una ligera esperanza para los Camoteros, pues Diego Barbosa cometió un penal en contra de su club, lo que después convirtió como gol a favor Fernando Monárrez; no obstante, tan solo tres minutos después, al 89', Oswaldo Virgen impactó el balón con una impresionante volea y puso cifras definitivas en el marcador dentro del Estadio Nemesio Diez.

El siguiente partido de los Diablos será visitando a Guadalajara, quienes ganaron el Clásico ante América y además tienen un partido más ante Tigres a mitad de semana. Por parte de Puebla, quienes siguen siendo el último lugar, visitarán a Necaxa; Toluca se ha quedado con el cuarto lugar.

Gallardo aportó con un gol a la victoria escarlata | Imago7