¿Polémico? Árbitro expulsa a dos jugadores del Pachuca en menos de 10 minutos ante Cruz Azul

Los Tuzos del Pachuca no pudieron mantener la ventaja de tener un hombre más tras la expulsión de Jesús Chiquete Orozco en los primeros minutos del encuentro y en la segunda parte en menos de 10 minutos se quedaron con dos hombres menos.

Liga MX l IMAGO7

Los Tuzos se metieron en su propio caos, cuando el partido se encontraba más o menos equilibrado y con un hombre de más llegó un descuido de Luis Quiñones que terminó por pisar el botín de Rodolfo Rotondi en el minuto 56.

El colombiano se tuvo que ir a las regaderas pese a la revisión del central en el VAR que determinó la roja; sin embargo, minutos después saldría otra roja para el cuadro local.

Pachuca - Cruz Azul l IMAGO7

Polémica decisión

Alonso Aceves contactó con la cabeza de Nacho Rivero quien terminó con la cara ensangrentada y tras la revisión en el VAR se fue expulsado pese a contactar primero con el esférico luego de un tiro de esquina.

Posteriormente a la expulsión Toro Fernández tomó el esférico desde el manchón penal para abrir el marcador en el Estadio Hidalgo al 65’.

Chiquete se fue primero

Cabe mencionar que antes de la media hora Cruz Azul se quedó con uno menos después de una entrada de Jesús Chiquete Orozco sobre Jhonder Cádiz, otra polémica decisión debido a que muchos pidieron la expulsión del venezolano después de que la pantorrilla del cementero terminó con una herida visible.

Estadio Hidalgo l IMAGO7