Jesús Orozco Chiquete ve su segunda roja en el Apertura 2025

Jesús Orozco Chiquete volvió a ser protagonista negativo para Cruz Azul al recibir su segunda tarjeta roja en el Apertura 2025, esta vez en el duelo frente a Pachuca por la Jornada 8.

Jesús Orozco Chiquete en Cruz Azul I IMAGO7

Problemas para el Azul

El defensor celeste fue expulsado apenas al minuto 17 de juego por una entrada con fuerza excesiva sobre Jhonder Cádiz, acción que dejó a la Máquina con un hombre menos muy temprano en el partido.

Se trata de la segunda expulsión del torneo para Orozco Chiquete, quien ya había visto la tarjeta roja en la Jornada 4 contra Atlético de San Luis. Antes de abandonar la cancha, el zaguero reclamó al cuerpo arbitral que en la jugada previa había recibido un fuerte golpe que no fue sancionado.

¡A LAS REGADERAS! 🟥🚂



Jesús Orozco Chiquete se va a bañar temprano luego de hacer una dura entrada sobre Jhonder Cádiz, claramente merecedora de la tarjeta roja. La Máquina jugará 70 minutos con uno menos.



Pachuca 0-0 Cruz Azulpic.twitter.com/DqSlxbB4VB — Titanes del fútbol MX (@TitanesFutMX) September 13, 2025

La polémica también recayó en el silbante Joaquín Alberto Vizcarra Armenta, quien sumó su segundo encuentro consecutivo mostrando tarjeta roja.

