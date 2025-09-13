Histórico de Chivas critica falta de pasión dentro de la cancha: "que se pierdan el respeto"

El Clásico Nacional volverá a ser el gran partido de la Liga MX, aunque para muchos el resultado será a favor del América. Con tal de revertir la actualidad de las Chivas, Fernando Quirarte, histórico del Rebaño Sagrado, explicó que es lo que le falta al conjunto Rojiblanco dentro de la cancha.

"Algo que está pasando, y lo podemos ver en los partidos, creo yo, que falta esa exigencia dentro de la cancha. Falta que se exijan más, que se pierdan el respeto. Para que nos partamos la 'mauser', no solo contra América, sino contra cualquier equipo”" explicó en entrevista para TUDN 'El Sheriff'.

Cade Cowell | IMAGO7

"Chivas con Milito no juega mal": Fernando Quirarte

Pese a las críticas recientes que sufrió el entrenador del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, Quirarte defendió al argentino. Para el histórico zaguero mexicano, el conjunto Rojiblanco no juega mal, pero la falta de contundencia de cara al arco rival, es el gran problema del equipo de Guadalajara.

"Son muchas cositas que veo en ese aspecto, el jugador tiene que ir al 100 por ciento en cualquier partido, ya sea América, Cruz Azul o Puebla, es lo que siento. Chivas con Milito no ha estado jugando mal, no tiene un cuadro plagado de estrellas, pero falta gol. Hay jugadores lesionado", aseveró la leyenda.

Referente del Rebaño Sagrado | MEXSPORT

Actualidades distintas

En un Clásico todo puede pasar, sin embargo, América volverá a llegar con un mejor momento que Chivas. El conjunto de Coapa es actualmente el sublíder del campeonato, sólo un punto detrás de Rayados de Monterrey; mientras que el Rebaño Sagrado está en los últimos tres lugares, con cuatro puntos.

¿Con hambre previo al Clásico? | IMAGO7