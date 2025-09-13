Histórico de Chivas revela malos tratos de Marcelo Michel Leaño; lo echó sin previo aviso

El exdefensa de Chivas, Jonny Magallón, rompió el silencio sobre su salida del club en 2012 y señaló directamente al entonces director deportivo, Marcelo Michel Leaño, como el responsable de su inesperada partida hacia León.

En entrevista para el podcast El Re-Portero, el exjugador rojiblanco relató que se enteró de su traspaso mientras estaba con su esposa, a través de un comunicado oficial emitido por el club.

Marcelo Michel Leaño, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

“Estaba con mi señora y me dice: ‘salió un comunicado de Chivas, que ya nos vendieron a León’”, contó Magallón.

El exseleccionado mexicano narró que intentó comunicarse de inmediato con la directiva sin éxito, y fue hasta 24 horas después que Leaño lo recibió en su oficina para darle una explicación. Según Magallón, la venta obedeció a una petición de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien convenció a la directiva rojiblanca de cederlo al entonces recién ascendido León.

“Es una buena oportunidad para ti, nos pidió Jesús Martínez que fueras a reforzar al equipo… ten, habla con él”, recordó Magallón que le dijo Leaño.

Magallón sale de Chivas en 2012 | IMAGO7

Magallón ganó más que Chivas

Pese a lo sorpresivo del movimiento, el cambio resultó positivo para la carrera del defensa. En Guadalajara apenas logró un título de liga en 2006, mientras que con La Fiera se consolidó como referente y formó parte del histórico plantel que consiguió el bicampeonato en la Liga MX.

La confesión de Magallón vuelve a poner sobre la mesa las polémicas decisiones de directivas pasadas de Chivas, que en más de una ocasión prescindieron de figuras históricas sin mayor explicación.

Magallón fue bicampeón con León | IMAGO7