¡Así no! Afición de Chivas protagoniza pelea durante serenata al club

Este viernes, previo al encuentro entre las Chivas y las Águilas del América en una edición más del Clásico de Clásicos, la afición del Rebaño se dio cita al hotel de concentración del equipo jalisciense, aunque la historia no terminó del todo bien.

Un sector de la afición rojiblanca comenzó a empujarse y a insultarse en un momento de la serenata, situación que pasó desapercibida por los demás aficionados, aparentemente, quienes continuaron cantando y alentando al Rebaño, a pesar de los empujones.

A pesar de estar en medio del conglomerado rojiblanco, los golpes continuaron minutos después, cuando los ánimos estuvieron más caldeados, a pesar de un segundo incidente, la afición continuó cantando y alentando al rebaño.

Al final, los pequeños conatos de bronca no pasaron a mayores, la serenata concluyó en paz, aunque con un episodio que, seguramente, caló en el equipo de Gabriel Milito.

Jugadores regresan al hotel tras insultos

Los jugadores del Rebaño, al escuchar la serenata, salieron de sus habitaciones para convivir con su afición, aunque la participación de los futbolistas rojiblancos no fue muy larga, en parte, gracias a los propios aficionados.

En algún punto de la serenata, los aficionados comenzaron a cantar una porra parecida a "Jugadores", que cantan los aficionados de Boca Juniors como reclamo a los futbolistas Xeneizes, lo que no gustó en el equipo de Milito, quienes regresaron a sus habitaciones.