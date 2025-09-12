¡Capital rojiblanca! Afición de Chivas fue al hotel de concentración para la clásica serenata

Capital Rojiblanca. La afición de Chivas se hizo sentir previo al Clásico Nacional de este sábado. A 24 horas del partido frente América en el Ciudad de los Deportes, alrededor de 500 fanáticos del Rebaño le llevaron serenata a los jugadores del Guadalajara para motivarlos en busca de regresar a la senda del triunfo en el Apertura 2025.

Desde niños menores de 12 años acompañados de sus padres, adultos de todas las edades y familias completas, asistieron al hotel de concentración de Chivas, al sur de la Ciudad de México con banderas, fuegos artificiales y cánticos.

Desde las siete de la noche, los aficionados ya esperaban a los futbolistas a pesar de la lluvia. Aunque algunos comenzaron a retirarse, una parte de la barra de Chivas llegó al hotel y la fiesta comenzó. Con tambores, trompetas y cánticos a todo volumen, la gente comenzó a alentar con las porras de su equipo sin importar el clima.

Desde el ‘Dale, dale Rebaño’ hasta cánticos en contra del América, los aficionados de Chivas comenzaron a ondear las banderas gigantes, aun sin los jugadores presentes. Y justo cuando la fanaticada alentaba con más fuerza, los futbolistas de Chivas salieron a convivir con su afición.

Primero, los jugadores aplaudieron a la gente que se hizo presente. Posteriormente, la fanaticada comenzó a ovacionar a la ‘Hormiga’ González, quien fue el más aclamado de la noche. Él mismo fue el que empezó a pedirles banderas a los aficionados para poder usarlas. Tras esto, fueron alrededor de 15 minutos en que ambas partes cantaron con trapos, pirotecnia y bombas de humo.

Sin embargo, no todo fue felicidad, pues la afición de Chivas también mostró su molestia ante los malos resultados en el Apertura 2025. Luego de apoyarlos, la barra del Guadalajara comenzó a cantar “jugadores, la p** de su madre, a ver si ponen h**, que Chivas es más grande”.

Ante esto, los futbolistas del Rebaño le dieron la espalda a su afición y se metieron al hotel de concentración. Aun con esto, la gente que asistió se quedó otra media hora más para apoyar al equipo de cara al Clásico Nacional de este sábado.