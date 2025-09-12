¡Dura baja para Milito! Chivas no contará con su delantero para duelo ante América

De cara al Clásico Nacional de este sábado ante América, Chivas recuperó a tres de sus futbolistas lesionados, por lo que Gabriel Milito recuperó piezas clave en su esquema de cara al compromiso más importante de la temporada.

Omar Govea, Richard Ledezma y José Castillo, que fueron considerados para el compromiso de este fin de semana, después de que lograron recuperarse de las lesiones que lo tenían fuera del terreno de juego.

Richard Ledezma podrá tener actividad en el Clásico Nacional | Imago7

Recuperan a unos, pierden a otros

Pese a recuperar a tres elementos, futbolistas como Alan Pulido y Daniel Aguirre siguen fuera de actividad, después de que no se han logrado recuperar de la lesión muscular que los ha mantenido fuera de las canchas en los últimos compromisos, por lo que no hicieron viaje a la Ciudad de México.

Mientras que el lateral derecho, Alan Mozo estará fuera de actividad, después de que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, tras una lesión en su rodilla.

De igual manera se confirmó, que el equipo Rojiblanco contará con sus elementos que tuvieron actividad en la Fecha FIFA con Seleccionados Nacionales ya que Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval también integran el listado.

Pulido no hizo el viaje con el resto de sus compañeros | Imago7

Los convocados de Chivas para el juego ante América:

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley

Defensas: Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, José Castillo, Miguel Tapias

Mediocampistas: Bryan González, Rubén González, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez

Delanteros: Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Yael Padilla, Cade Cowell, Santiago Sandoval, Armando González, Javier Hernández, Teun Wilke

'Piojo' Alvarado encabeza la lista de regresos | Imago7