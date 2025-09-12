El Clásico Nacional se vive dentro y fuera de la cancha con Caliente.mx

El fin de semana el futbol mexicano se viste de gala con el Clásico Nacional. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde América y Chivas se enfrenten tanto en la rama varonil como en la femenil, en duelos que prometen intensidad, pasión y drama.

América vs Chivas, capítulo varonil

El sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, las Águilas buscarán extender su gran momento. El equipo de Coapa llega invicto, con 17 puntos y la segunda posición en la tabla general. En contraste, las Chivas atraviesan un arranque complicado: apenas suman 4 unidades y se ubican en el lugar 16.

El historial reciente favorece al América, que en los últimos cuatro encuentros de liga registra dos triunfos y dos empates sin goles. Además, en la liguilla más reciente, las Águilas eliminaron a su acérrimo rival en semifinales con global de 1-0.

Los momios en Caliente.mx para este duelo son:

América: -167

Empate: +295

Chivas: +425

El Dato Caliente: En la historia de la liga, el Clásico Nacional suma 261 ediciones. El balance es apretado: América tiene 99 victorias, Chivas 81 y se han registrado 81 empates.

Pasión también en la Liga MX Femenil

El domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas será turno de la Liga MX Femenil. América, segundo de la clasificación con 25 puntos, quiere dar un paso firme rumbo a su tercer título tras ser protagonista en múltiples finales. Enfrente, Chivas llega octavo con 17 puntos, confiando en la jerarquía de Alicia Cervantes, máxima goleadora histórica de la liga con 162 tantos.

En el banquillo también habrá contraste: Ángel Villacampa mantiene la continuidad en América desde 2022, mientras Antonio Contreras afrontará su cuarto Clásico al frente de Chivas. En la ofensiva azulcrema, la española Bruna Vilamala ha marcado 5 goles en 8 partidos y se perfila como arma clave.

Los momios de Caliente.mx para este duelo son:

América Femenil: -162

Empate: +265

Chivas Femenil: +450

Más que un partido, una experiencia

El Clásico Nacional no solo mide fuerzas dentro del campo; también refleja la grandeza de dos instituciones y la pasión de millones de aficionados. América llega respaldado por los números, mientras que Chivas buscará reivindicarse.

Con el sello de Caliente.mx presente en el frente de las camisetas, la rivalidad más grande de México se vivirá tanto dentro de la cancha como a través de una experiencia única en la plataforma, donde la emoción del futbol se multiplica en cada jugada.