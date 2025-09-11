Henry Martín advierte al América sobre Chivas previo al Clásico: "no juegan mal"

El Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de una nueva edición del Clásico Nacional, con realidades distintas. América jugó dos grandes partidos ante Atlas y Pachuca; mientras que Chivas perdió y empató ante Cruz Azul y Xolos respectivamente. Pese a los resultados recientes del Rebaño Sagrado, Henry Martín, capitán de las Águilas, comentó que los Rojiblancos no juegan mal.

"Es un Clásico. No importa el momento en que vengan. Vi partidos de Chivas y no juegan mal, tienen mucha posesión, juegan bien al contragolpe. Simplemente no han tenido los resultados", comentó 'La Bomba'.

Martín también destacó la importancia del partido, al cual lo catalogó como un "envión anímico". El capitán azulcrema hizo énfasis en lo importante que es el Clásico para equipos importantes, pero también destacó que buscarán ganar el partido.

Sin lesiones previo al partido

El jugador también destacó que entrenó con normalidad las últimas semanas, por lo que está sin lesiones previo al Clásico Nacional. El jugador destacó los problemas que tuvo en su recuperación, no sólo físicos, sino que también mentales.

"Son tiempos que hay que pasar. Hay que sufrir, así como vinieron tiempos buenos, me tocaron malos donde no salía de las lesiones. Parecía increíble que un pelotazo me dejara fuera cuando ya estaba bien, un golpe en la rodilla, un desgarro, molestias por todos lados, la sumatoria de tanto trabajo, de no haber descansado", sentenció el mexicano.