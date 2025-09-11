¡De vuelta a casa! Enner Valencia regresa a Pachuca

El jugador ecuatoriano regresa al futbol mexicano tras su gran paso en Europa y Sudamérica

¡De vuelta a casa! Enner Valencia regresa a Pachuca
Enner en Pachuca | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
11 de Septiembre de 2025

Por medio de sus redes sociales, Pachuca anunció el regreso al futbol mexicano del futbolista ecuatoriano Enner Valencia. El conjunto de los Tuzos negoció con Valencia, después que el jugador rescindió su contrato con Inter de Porto Alegre.

Con un clip al estilo de la película "Volver al futuro", el conjunto de la Bella Airosa presentó un DeLorean con Enner Valencia a bordo. En el video se puede observar el año de 2014, fecha en la que el máximo goleador de Ecuador fue Campeón de Goleo en nuestro país.

 

 

Su paso en México

Valencia no solo vistió la playera de Pachuca en el futbol mexicano, sino que también la de Tigres. Con los Felinos, el ecuatoriano anotó más goles que con los Tuzos y se alzó con el título de liga.

Con Pachuca, Enner Valencia anotó 18 goles y dio dos asistencias; mientras que con Tigres rompió la red en 38 ocasiones y mandó 14 pases de gol. De igual forma, Valencia jugó en varios equipos del viejo continente.

Su título de goleo en 2014

El Clausura 2014 fue el punto cumbre con los Tuzos. Valencia ganó su título de goleo y terminó por ser el referente de los Tuzos subcampeones en aquel certamen. El conjunto de Pachuca perdió dicha Final ante León, equipo que se proclamó Bicampeón.

En Pachuca | MEXSPORT
En Pachuca | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Nathan Silva en Pumas

Pumas | 11/09/2025

Nathan Silva sobre proceso de Efraín Juárez en Pumas: “Los triunfos vendrán”
Antonio 'Turco' Mohamed y Ricardo Peláez arreglan sus problemas en América

América | 11/09/2025

Antonio 'Turco' Mohamed y Ricardo Peláez arreglan sus problemas en América
Antes de enfrentar a Chivas, Jardine podría vivir un momento inolvidabl

América | 11/09/2025

Antes de enfrentar a Chivas, Jardine podría vivir un momento inolvidable
Te recomendamos
Seleccionados de Cruz Azul en optimas condiciones para duelo contra Pachuca
Futbol
Liga MX
Club Pachuca

LO ÚLTIMO

 