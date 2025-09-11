¡De vuelta a casa! Enner Valencia regresa a Pachuca

Por medio de sus redes sociales, Pachuca anunció el regreso al futbol mexicano del futbolista ecuatoriano Enner Valencia. El conjunto de los Tuzos negoció con Valencia, después que el jugador rescindió su contrato con Inter de Porto Alegre.

Con un clip al estilo de la película "Volver al futuro", el conjunto de la Bella Airosa presentó un DeLorean con Enner Valencia a bordo. En el video se puede observar el año de 2014, fecha en la que el máximo goleador de Ecuador fue Campeón de Goleo en nuestro país.

💥 | ¿Por qué un DeLorean?



Bueno, si vas a viajar en el tiempo hazlo con estilo… 🚗⚡️🇪🇨 pic.twitter.com/DmAJxcvax7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 11, 2025

Su paso en México

Valencia no solo vistió la playera de Pachuca en el futbol mexicano, sino que también la de Tigres. Con los Felinos, el ecuatoriano anotó más goles que con los Tuzos y se alzó con el título de liga.

Con Pachuca, Enner Valencia anotó 18 goles y dio dos asistencias; mientras que con Tigres rompió la red en 38 ocasiones y mandó 14 pases de gol. De igual forma, Valencia jugó en varios equipos del viejo continente.

Su título de goleo en 2014

El Clausura 2014 fue el punto cumbre con los Tuzos. Valencia ganó su título de goleo y terminó por ser el referente de los Tuzos subcampeones en aquel certamen. El conjunto de Pachuca perdió dicha Final ante León, equipo que se proclamó Bicampeón.

En Pachuca | MEXSPORT