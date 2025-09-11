Seleccionados de Cruz Azul en optimas condiciones para duelo contra Pachuca

Este jueves, los jugadores que participaron con sus selecciones durante la Fecha FIFA se reportaron en La Noria y lo hicieron en óptimas condiciones físicas sin ningún inconveniente.

Erik Lira en entrenamiento con Cruz Azul | @CruzAzul

Listos para la jornada 8

Los seleccionados mexicanos: Charly Rodríguez, Erik Lira, Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete y Kevin Mier se reintegraron a los entrenamientos bajo las órdenes de Nicolás Larcamón.

El cuerpo técnico evaluó a cada uno de los futbolistas tras su regreso y, hasta ahora, todos se encuentran disponibles para el compromiso del fin de semana, donde se medirán ante Pachuca.

Charly Rodríguez en la Noria | @CruzAzul

De esta forma, Cruz Azul recupera a piezas clave que vieron acción internacional, con la tranquilidad de no haber sufrido lesiones y con la motivación de aportar su experiencia en el arranque de la segund mitad del torneo.

Chiquete Orozco | @CruzAzul