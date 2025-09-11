Antes de enfrentar a Chivas, Jardine podría vivir un momento inolvidable

Antes del partido más esperado de la Liga MX, Jardine tiene la oportunidad de vivir un momento único ligado a su infancia

Álex Martínez
11 de Septiembre de 2025
Antes de enfrentar a Chivas, Jardine podría vivir un momento inolvidabl
Antes de enfrentar a Chivas, Jardine podría vivir un momento inolvidabl | MEXSPORT

El entrenador del América, André Jardine, vive horas intensas de cara al Clásico Nacional contra Chivas, pero antes del esperado duelo tiene la oportunidad de cumplir uno de los grandes sueños de su vida: ver en vivo a sus ídolos de infancia, la banda británica Oasis.

Hace algunos meses, cuando surgieron rumores sobre su posible salida del América para dirigir al Botafogo, en Brasil se retomó una curiosa anécdota del estratega. Jardine reveló que en su juventud fue cantante de una banda de covers que interpretaba canciones de Oasis, grupo al que admira profundamente.

Su afición por los británicos llega al punto de haber nombrado a uno de sus hijos, Liam, en honor al vocalista del grupo, Liam Gallagher.

La conexión entre Jardine y la música de los Gallagher también se hizo presente en Tokio 2020, cuando Brasil conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos bajo su dirección. En aquella ocasión, tras la final ganada a España, el técnico sorprendió a todos al salir a la conferencia de prensa cantando “Don’t Look Back In Anger”, uno de los himnos más reconocidos de Oasis.

Este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, Oasis se presenta en la Ciudad de México, justo en la víspera del enfrentamiento entre América y Chivas por la Jornada 8 del Apertura 2025. La pregunta es si Jardine aprovechará la ocasión para asistir al concierto y vivir un momento soñado, o si preferirá concentrarse totalmente en el Clásico Nacional, el partido más importante del futbol mexicano.

De lo que no hay duda es que, gane o no el América, el técnico brasileño ya tiene la posibilidad de acariciar un sueño personal que lo conecta con su pasado y su pasión por la música.

TE PUEDE INTERESAR

Nicki Nicole responde y da pistas sobre su relación con Lamine Yamal

Empelotados | 11/09/2025

Nicki Nicole responde y da pistas sobre su relación con Lamine Yamal
FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN

Empelotados | 10/09/2025

FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN
Cade Cowell en Chivas

Empelotados | 10/09/2025

¡Será papá! Cade Cowell y su esposa anuncian embarazo
Te recomendamos
Cristiano Ronaldo y su promesa a Dominik Szoboszlai
Música
Club América

LO ÚLTIMO

 