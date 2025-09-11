Nicki Nicole responde y da pistas sobre su relación con Lamine Yamal

La cantante argentina Nicki Nicole confirmó públicamente que estaba 'muy enamorada' de la ciudad de Barcelona, aunque también dejó pistas sobre su relación con Lamine Yamal. La revelación se dio durante su estancia en Barcelona, donde la artista aseguró que vivía un momento especial tanto a nivel personal como profesional.

En declaraciones recientes, la rosarina afirmó: "Estuve muy feliz, muy feliz en Barcelona. La verdad que recibí mucho cariño de la gente y quise agradecer a todos. Muy feliz. Muy enamorada y muy feliz".

Además, Nicki compartió que la ciudad y su cultura la habían cautivado: "Obvio, fue la ciudad del amor, hubo muchas palabras en catalán que me encantaron. Tuve que aprender. Por Rosalía aprendí la palabra t’estimo (te quiero), si no me equivoco, así que nada, estuve tomando algunas clases. T’estimo, también, me lo enseñó (Lamine Yamal)".

Nicki Nicole | @nicki.nicole

La confirmación del romance

El vínculo sentimental entre ambos creció el 25 de agosto de 2025, cuando Lamine Yamal publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía abrazando a la cantante durante la celebración de su cumpleaños número 25. Con esa imagen, el futbolista decidió poner fin a las especulaciones.

Meses antes, ya se les había visto juntos en distintas ocasiones: Nicole asistió al cumpleaños de Yamal en julio, compartieron vacaciones en Mónaco y fueron captados en varias salidas públicas. La confirmación solo vino a reforzar lo que muchos seguidores sospechaban.

Lamine Yamal | AP