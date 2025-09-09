Ricardo La Volpe vive 'momentos de tensión en Estados Unidos'; señalan a Andrés Vaca como 'culpable'

Ricardo Antonio La Volpe, exentrenador de la Selección Mexicana y actual analista de TUDN, protagonizó un momento de tensión durante su viaje a Estados Unidos, luego de olvidar su equipaje en un auto rentado por el equipo de la televisora.

Ricardo Antonio La Volpe. analista de TUDN | IMAGO7

El hecho ocurrió cuando La Volpe y parte del staff de TUDN se dirigían al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Nashville, ciudad donde el Tri disputará su próximo compromiso. Al llegar a la terminal, el exentrenador argentino notó que su maleta no se encontraba con él, lo que generó molestia al no recibir respuesta inmediata por parte de la empresa de renta de autos.

La situación fue documentada por su compañero Andrés Vaca, mientras David Faitelson no ocultó las risas ante la tensión que vivía “El Bigotón”.

'Culpan a Andrés Vaca

Finalmente, el equipaje de La Volpe apareció, aunque la anécdota no terminó ahí. En tono de broma, Faitelson acusó a Vaca de haber ocultado la maleta intencionalmente para grabar el momento y conseguir reacciones en redes sociales.

“Yo creo que tú le escondiste la maleta a La Volpe por unos likes”, lanzó Faitelson entre risas.

Aunque todo quedó en una anécdota pintoresca dentro de la cobertura de TUDN, lo cierto es que La Volpe vivió minutos de incertidumbre en territorio estadounidense, lo que generó un momento curioso y tenso a la vez.

Andrés Vaca, narrador estrella de TUDN | IMAGO7