Error que costó caro: la razón por la que Álvaro Morales no seguirá en ESPN

Continúan los movimientos en las televisoras de cara al Mundial de 2026, con comentaristas y analistas que se estrenan en sus nuevas cadenas, sin embargo, el posible movimiento que más llama la atención es el de Álvaro Morales, y es que, según reveló El Francotirador en su columna de RÉCORD, el ‘Top de la industria’ no seguirá en ESPN.

Se rompieron relaciones por problemas con una dinámica

De acuerdo con nuestro columnista, Morales cometió un error durante una dinámica de la película de Marvel (subsidiaria de Disney), Los 4 Fantásticos, situación que molestó a los ejecutivos de la empresa norteamericana.

Álvaro Morales en 'Futbol Picante' de ESPN | @AlvaritoMorales

Por el momento, no se sabe si fue un error en alguna mención de la película o algún comentario lo que 'molestó' a las altas esferas de Disney; sin embargo, el asunto no fue tomado a la ligera.

Por ello, aprovecharán que el contrato de Álvaro Morales con ESPN concluye en diciembre de este año y no ofrecerán ningún tipo de renovación.

Equipo de ESPN México | @AlvaritoMorales

Sin casa, por ahora

A falta de que se confirme su salida del Líder Mundial, los rumores ya han comenzado a circular tratando de anticipar cuál será el siguiente paso de su carrera.

Según información del propio Francotirador, Morales ya recibió una oferta y se encuentra negociando con FOX, televisora que ha tomando fuerza en el mercado mexicano en los más recientes meses.