Saúl Canelo Álvarez: De embajador a modelo de la lujosa marca, AMIRI

No cabe duda que uno de los deportistas contemporáneos con mejor vestimenta fue y será, Saúl Canelo Álvarez, pues no solo su golpeo en el ring le da de qué hablar, pues ahora demostró que como modelo tampoco lo hace nada mal.

Canelo con AMIRI I IG: @amiri

Primero embajador y ahora modelo

Hace unos meses, Canelo anunció colaboración con la marca de ropa de California, AMIRI, donde se volvió embajador, por lo que tiempo después del anuncio, se comenzó a ver al mexicano lucir prendas de esta marca además de subir al ring con una túnica hecha por la misma.

Ahora, a solo una semana de chocar los guantes en la ciudad de Las Vegas contra Terence Crawford, la cuenta oficial de AMIRI, publicó unas fotografías de su nueva colección, siendo el Canelo su modelo.

‘Inspirando soñadores’

Las imágenes y el video publicados por la cuenta de AMIRI, muestran a Saúl posando con una vestimenta elegante, aunque con detalles de su carrera de boxeo como el vendaje que usa antes de subir al ring.

Además de las fotos, también viene una leyenda inspirada en el Canelo: Inspirando a soñadores en todas partes, el boxeador campeón del mundo y el embajador de la marca global AMIRI Saúl 'Canelo' Álvarez, encabeza un nuevo capítulo de la campaña AMIRI Otoño-Invierno 2025.

Saúl Canelo Álvarez I IG:@amiri

Grabado entre dos mundos - la elegancia personal y el foco deportivo, el refinamiento y el ring - La vida y el trabajo de Canelo juntos en una sorprendente cartera de imágenes” se lee en la publicación de la marca de ropa.