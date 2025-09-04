¿Influencer tramposo? Redes acusan a 'Sonrixs' de hacer trampa en el Maratón de la Ciudad de México

En las últimas horas, el creador de contenido Sonrixs fue acusado de hacer trampa para demostrar que terminó el Maratón de la Ciudad de México, pues un usuario subió una imagen en la que aparece el influencer en el metro.

Usuarios defienden a Sonrixs sobre el Maratón de la CDMX

En redes sociales, los usuarios tuvieron opiniones divididas, ya que los registros oficiales del Maratón demuestran que el creador de contenido sí concluyó satisfactoriamente, mientras que otros lo insultan por querer mentirle a la gente.

Sonrixs no ha contestado a la acusación, pero tampoco hay algo oficial que compruebe que esa fotografía de él en el metro haya sido tomada durante el Maratón. Algunos señalan que puede ser después de concluir.

¿Qué dijo el Maratón CDMX sobre la polémica de Sonrix?

Hasta el momento, la organización del Maratón de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto, por lo que la polémica se mantiene en el terreno de las especulaciones y comentarios en redes sociales.

La situación ha generado un debate sobre la credibilidad de los registros oficiales y el impacto de las redes sociales en la reputación de los participantes, en especial cuando se trata de figuras públicas como Sonrixs.



