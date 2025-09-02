Club brasileño expulsó a seis jugadores canteranos tras foto con actriz de cine para adultos

El Atlético Goianiense, equipo que milita en la Serie B de Brasil, tomó una decisión contundente tras la viralización de una imagen en la que seis futbolistas de la cantera Sub 17 aparecen junto a la actriz de cine para adultos Elisa Sanches. La institución anunció la expulsión de los jugadores, argumentando “falta de disciplina” y “bajo rendimiento” como las principales razones.

La polémica se desató en medio de la crisis que atraviesa el plantel juvenil, que actualmente ocupa la última posición en la clasificación del Brasileirao Sub 17, con apenas tres puntos en 15 jornadas.

Este rendimiento pobre ha generado críticas y preocupación en la dirigencia del club, que busca mantener el control y la disciplina en sus categorías formativas.

Elisa Sanches, conocida en la industria del cine para adultos, causó revuelo en 2024 cuando expresó públicamente su interés en convertirse en árbitra de fútbol profesional.

Seis jugadores del Atlético Goianiense, de la Serie B de Brasil, fueron expulsados del club por sacarse una foto con la actriz erótica Elisa Sanches. pic.twitter.com/kjMSWpUS5h — MDZ Online (@mdzol) September 2, 2025

En una entrevista con UOL, Sanches compartió su motivación: “Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Este año me apunté a un curso de arbitraje. Me siento preparada física y mentalmente para cumplirlo”.

La actriz también admitió que su mayor preocupación son los prejuicios que podría enfrentar en el mundo del fútbol, aunque confía en poder superar esas barreras. Cabe recordar que en 2020, tuvo su primera experiencia como árbitra improvisada durante un encuentro benéfico en Queimados, Río de Janeiro, con la finalidad de recaudar alimentos para afectados por la pandemia de COVID-19.