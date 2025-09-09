Chinguamiga debuta como 'analista' de TUDN en el México vs Corea

Los dos rivales de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre han sido procedentes de Asia; primero, el Tri enfrentó a Japón en Oakland empatando a cero. Ahora, ru rival será Corea del Sur, con muchos jugadores importantes, entre ellos Heung-Min Son, el nuevo futbolista de LAFC.

Previo al duelo, en la transmisión de TUDN, una inesperada presencia llamó la atención del público, pues siendo parte de la transmisión, apareció la influencer coreana Chinguamiga.

¿Refuerzo rumbo al Mundial?

Después de una dinámica de TUDN en la que se comparaba a la cultura mexicana con la coreana, la invitada en la previa del partido fue Sujin Kim, mejor conocida como la Chinguamiga, quien estuvo presente para 'ayudar' a los comentaristas del partido a entender palabras futboleras en coreano.

La sección fue llamada la 'chinguescuela' por lo que de momento se desconoce si la invitación fue solamente para esta transmisión o si regresará en futuros encuentros de la Selección Mexicana.

Figuras de internet en televisión

En dado caso de hacerse oficial la llegada de Sujin Kim al equipo de TUDN, esta no sería la primera ni única vez en que algo así suceda, pues en la pasada Copa del Mundo, en Qatar 2022, ellos mismos llevaron al youtuber Werevertumorro como parte de la cobertura del evento.

Recientemente, también salió a la luz información en la que se pudo saber que Vanessa Huppenkothen estará de regreso en las filas de Televisa con este nuevo nombre, y lo hará con rumbo al nuevo Mundial. También, se ha hecho oficial la llegada de la relatora Lola del Carril después de su paso por DAZN en el Mundial de Clubes.

La relatora argentina es nuevo refuerzo de TUDN | X: @loladelcarril