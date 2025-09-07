Nicolás Larcamón la 'cruzazulea' en la Carrera 10k Bosque de Chapultepec

El técnico argentino Nicolás Larcamón, actual entrenador de Cruz Azul, se volvió tendencia al “cruzazulear” en la Carrera 10k del Bosque de Chapultepec. El estratega llamó la atención porque apenas corrió unos metros antes de pasar por su medalla, acción que provocó su inmediata eliminación del evento.

Corrió unos metros y fue eliminado

De acuerdo con los organizadores, Larcamón no completó el recorrido oficial. Aun así, compartió en redes sociales una foto celebrando los supuestos 10 kilómetros, pero en la página oficial del evento aparece con cero participación registrada.

Nicolás Larcamón | @nlarcamon

Redes sociales no lo perdonan

El episodio rápidamente se viralizó, y muchos aficionados lo señalaron como un ejemplo más de lo que significa “cruzazulear”: prometer grandes cosas y terminar con un resultado decepcionante. Memes y críticas inundaron Twitter y Facebook, reforzando la burla hacia el técnico y al club cementero.

Larcamón y la presión en Cruz Azul

Pese a que el momento causó burlas y redes sociales, lo realmente importante para Larcamón es su paso con Cruz Azul. La Máquina ha ido de menos a más en la Liga MX, ya que después del trago amargo de Leagues Cup, su tercer lugar general lo respalda.