Nicolás Larcamón la 'cruzazulea' en la Carrera 10k Bosque de Chapultepec

El técnico argentino Nicolás Larcamón, actual entrenador de Cruz Azul, se volvió tendencia al “cruzazulear” en la Carrera 10k del Bosque de Chapultepec. El estratega llamó la atención porque apenas corrió unos metros antes de pasar por su medalla, acción que provocó su inmediata eliminación del evento.
Corrió unos metros y fue eliminado
De acuerdo con los organizadores, Larcamón no completó el recorrido oficial. Aun así, compartió en redes sociales una foto celebrando los supuestos 10 kilómetros, pero en la página oficial del evento aparece con cero participación registrada.
Redes sociales no lo perdonan
El episodio rápidamente se viralizó, y muchos aficionados lo señalaron como un ejemplo más de lo que significa “cruzazulear”: prometer grandes cosas y terminar con un resultado decepcionante. Memes y críticas inundaron Twitter y Facebook, reforzando la burla hacia el técnico y al club cementero.
Larcamón y la presión en Cruz Azul
Pese a que el momento causó burlas y redes sociales, lo realmente importante para Larcamón es su paso con Cruz Azul. La Máquina ha ido de menos a más en la Liga MX, ya que después del trago amargo de Leagues Cup, su tercer lugar general lo respalda.