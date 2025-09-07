Cristiano Ronaldo reaparece tras empujar a fan: "Que todos cumplan sus sueños"

Las críticas para Cristiano Ronaldo no dejaron de dispararse, luego de que se hiciera viral un video donde ‘el bicho’, empuja a uno de sus seguidores que quería tomarse un foto, sin embargo, la cosa parece cesar ahora que el jugador compartió un emotivo video con un seguidor.

Ronaldo en eliminatorias europeas I @Cristiano

‘Ayer hice un nuevo amigo’

A través de su cuenta de X, CR7 compartió un video donde se le puede ver previo a su duelo contra Armenia, compartir un divertido comentó con el niño que lo acompañó al terreno de juego.

En las imágenes podemos ver al jugador portugués compartir palabras con el pequeño fan y un par de sonrisas previo al arranque del juego de las Eliminatorias Europeas para la Copa del Mundo.

Ronaldo en entrenamiento con Portugal I @Cristiano

Acompañado del video, el seleccionado de Portugal, escribió un par de palabras de aliento para sus seguidores, mientras para unos fue algo ‘especial’, otros creyeron que era una justificación armada para darle fin a la polémica.

“ Ayer hice un nuevo amigo. Estoy agradecido por el amor y el apoyo todos los días y espero que todos puedan seguir sus sueños”, escribió CR7 en la descripción del video con el fan.